Árbitras de RD dirigieron en cuartos de final del Mundial FIFA Sub-17 Femenino 2025

La dupla dominicana de árbitras compuesta por Vimarest Díaz y Santa Medina estuvieron designadas este domingo durante el partido entre Francia y Países Bajos correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA Marruecos 2025.

Díaz fungió como árbitra y estuvo asistida en la primera línea por Medina en este importante duelo de la etapa de eliminación directa.

Las representantes del arbitraje quisqueyano han sido tomadas en cuenta hasta el momento en cuatro compromisos de esta cita ecuménica, tres de ellos en la fase de grupos y uno de cuartos de final.

Partidos donde han participado las árbitras dominicanas durante el presente Mundial Sub-17 Femenino Marruecos 2025:

Francia vs Países Bajos – Cuartos de Final

Árbitra: Vimarest Díaz

Árbitra Asistente 1: Santa Medina

Árbitra Asistente 2: Melissa Nicholas

Cuarta Árbitra: Alyssa Pennington

Árbitra Asistente Reserva: Kali Smith

Partidos designados en Fase de Grupos

China vs Noruega

Árbitra: Vimarest Díaz

Árbitra Asistente 1: Santa Medina

Árbitra Asistente 2: Mayra Mora

Cuarta Árbitra: Janeishka Cabán

Árbitra Asistente Reserva: Katherine Prescod

RPD Corea vs Camerún

Árbitra: Vimarest Díaz

Árbitra Asistente 1: Santa Medina

Árbitra Asistente 2: Nikolett Bizderi

Cuarta Árbitra: Hristiyana Guteva

Árbitra Asistente Reserva: Emily Carney

Samoa vs Canadá

Árbitra: Josphine Wanjiru

Árbitra Asistente 1: Alice Umutesi

Árbitra Asistente 2: Yara Atef

Cuarta Árbitra: Vimarest Díaz

Árbitra Asistente Reserva: Santa Medina