árbitras de RD
Árbitras de RD dirigieron en cuartos de final del Mundial FIFA Sub-17 Femenino 2025
La dupla dominicana de árbitras compuesta por Vimarest Díaz y Santa Medina estuvieron designadas este domingo durante el partido entre Francia y Países Bajos correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA Marruecos 2025.
Díaz fungió como árbitra y estuvo asistida en la primera línea por Medina en este importante duelo de la etapa de eliminación directa.
Las representantes del arbitraje quisqueyano han sido tomadas en cuenta hasta el momento en cuatro compromisos de esta cita ecuménica, tres de ellos en la fase de grupos y uno de cuartos de final.
Partidos donde han participado las árbitras dominicanas durante el presente Mundial Sub-17 Femenino Marruecos 2025:
Francia vs Países Bajos – Cuartos de Final
Árbitra: Vimarest Díaz
Árbitra Asistente 1: Santa Medina
Árbitra Asistente 2: Melissa Nicholas
Cuarta Árbitra: Alyssa Pennington
Árbitra Asistente Reserva: Kali Smith
Partidos designados en Fase de Grupos
China vs Noruega
Árbitra: Vimarest Díaz
Árbitra Asistente 1: Santa Medina
Árbitra Asistente 2: Mayra Mora
Cuarta Árbitra: Janeishka Cabán
Árbitra Asistente Reserva: Katherine Prescod
RPD Corea vs Camerún
Árbitra: Vimarest Díaz
Árbitra Asistente 1: Santa Medina
Árbitra Asistente 2: Nikolett Bizderi
Cuarta Árbitra: Hristiyana Guteva
Árbitra Asistente Reserva: Emily Carney
Samoa vs Canadá
Árbitra: Josphine Wanjiru
Árbitra Asistente 1: Alice Umutesi
Árbitra Asistente 2: Yara Atef
Cuarta Árbitra: Vimarest Díaz
Árbitra Asistente Reserva: Santa Medina