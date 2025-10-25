Brasil vence 2-1 a Inglaterra, campeona de Europa, en un amistoso

Brasil, con 10 jugadoras, se aferró a la victoria 2-1 en un amistoso el sábado en el primer partido de Inglaterra desde que recuperó la Eurocopa femenina.

El equipo de Inglaterra de la entrenadora Sarina Wiegman pagó el precio de un mal comienzo cuando las brasileñas Bia Zaneratto y Dudinha anotaron goles tempranos.

La expulsión de la capitana de Brasil, Angelina, a los 21 minutos le dio a Inglaterra un camino de regreso, pero el penal de Georgia Stanway en la segunda mitad fue todo lo que su equipo tuvo para mostrar para una respuesta enérgica.

Alex Greenwood y Stanway golpearon la madera entre una gran cantidad de oportunidades mientras Brasil aguantaba.

El partido había comenzado en un ambiente de fiesta después de que Inglaterra desfilara el trofeo que ganó en la Eurocopa 2025 ante una multitud de más de 37.000 personas. Se enfrentará a Australia el martes.