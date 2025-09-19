Cibao FC vence a los Delfines e iguala en el primer lugar de la LDF

El Cibao FC se impuso 2-1 como visitante a Delfines del Este, para igualar en la cima, partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), jugado en el estadio Parque del Este, dentro del torneo dedicado a la memoria de José Rafael Abinader.

El onceno naranja contó con goles de Edwarlyn Reyes y Ángel Pérez y una muralla que puso frente a la portería Miguel Lloyd.

Con el resultado el onceno naranja sumó 3 puntos y ahora tiene 15, igual que el Club Atlético Pantoja, producto de 5 victorias y los Delfines del Este se quedaron con 6 unidades.

Se jugaba el minuto 28 cuando el maeño Edwarlyn Reyes hizo una genialidad, robando un balón y con su pierna zurda lo envió con potencia y precisión hasta el dono de la red, para el 0-1 a favor de Cibao FC.

Con ese marcador de 0-1, se agotó la primera mitad y los dos clubes se fueron al descanso.

Para el tiempo complementario los clubes no hicieron cambios en sus alineaciones y salieron a cancha con los mismos 22 jugadores que comenzaron y terminaron los primeros 45 minutos.

En el minuto 68 los visitantes pusieron piernas frescas en la cancha, realizando cuatro cambios cuando entraron, Ángel Pérez, Cesarín Ortiz, Josué Núñez y Julián Gómez.

Los dueños de la casa pusieron a gozar a sus parciales en el minuto 82, cuando Yorniel Hurtado recibió un balón aéreo y lo enredó en las redes para el 1-1.

Pero, faltaba más y cuando se jugaba el agregado de 90+5, apareció el sexto gol de la temporada de Ángel Pérez, quien es el máximo goleador.

Junior Scheldeur, Director Técnico del Cibao FC, puso al Capitán Miguel Lloyd a cuidar el arco naranja.

Completó el once inicial con Julio César Murillo, Kleimar Mosquera, Edwarlyn Reyes, Gabriel Peguero, Omar De la Cruz, Jean Carlos López, Rivaldo Correa, Walter Acuña, Carlos “Caballo” Ventura y Javier Roces.

José Rodríguez, el Míster de los Delfines del Este, colocó a Pedro Espinal como guardameta.

Los otros 10 que comenzaron fueron, el Capitán Christopher Almonte, Arles Abonia, Esmailin Segura, Cristian Mena, Sebastián Ramos, Yonier Hurtado, Joselvis Martínez, Richard De la Cruz, Isaac Corcino y Eliarde Dorlus.