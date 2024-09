Resumen de la Europa League: Real Sociedad empata en Niza; Manchester United y Oporto tampoco empiezan bien

La Real Sociedad, uno de los dos representantes de la Liga española en la Europa League, inició su recorrido en la segunda competición europea con un empate (1-1) este miércoles en la cancha del Niza francés, mientras que aspirantes al título como Manchester United y Oporto tampoco comenzaron con buen pie.

En el Allianz Riviera de Niza, ante un equipo que venía de ganar 8-0 en su precedente partido (en Ligue 1 ante Saint-Etienne), los hombres de Imanol Alguacil se adelantaron con un derechazo desde la frontal del delantero Ander Barrenetxea (18), pero el volante neerlandés Pablo Rosario firmó la igualada justo antes del descanso (45) por medio de un disparo cruzado.

"Cuando no se puede ganar, por lo menos no perder, y es lo que hemos hecho, un punto, el primero en esta Europa League, fuera de casa, ante un equipo muy potente que seguro que va a dar mucho que hablar", valoró Imanol, que formó con nueve canteranos en el once inicial. "Para muchos era el primer partido como titulares, en un gran escenario, con un equipo que está en un gran momento, y en ningún momento nos pesó el escenario", explicó.

En el conjunto local no pudo jugar el delantero francés Mohamed-Ali Cho, ex de la Real, por lesión.

En la próxima jornada de la Europa League la Real Sociedad recibirá al Anderlecht belga, que derrotó 2-1 al Ferencvaros húngaro.

Pero antes, el equipo 'txuriurdin' deberá centrarse en el campeonato doméstico, en el que, tras siete fechas sólo ha ganado un partido y coquetea con la zona de descenso.

El Athletic Club de Bilbao visita el jueves a la AS Roma (19h00 GMT) con la vista puesta en una final que se disputará en su estadio de San Mamés.

Tampoco empezó bien la Europa League uno de los grandes aspirantes a levantar el título el 21 de mayo. Los 'Diablos Rojos' también arrastran sus problemas en el campeonato doméstico -son undécimos en la Premier- a la competición europea, donde no pasaron del empate a uno en Old Trafford ante el Twente.

Icardi marca con Galatasaray

El centrocampistá danés Christian Eriksen adelantó al equipo dirigido por Erik ten Hag (35), pero los neerlandeses empataron por medio de Sam Lammers (68) bajo la lluvia de Mánchester.

"No perdimos, pero se siente como una derrota", confesó Eriksen.

Y el Oporto, campeón de la Europa League, sucesora de la extinta Copa de la UEFA, en 2003 y 2011, perdió 3-2 en su visita al Bodo Glimt noruego, que jugó la mayor parte del segundo tiempo con diez hombres.

En el resto de partidos del día de esta competición que cuenta a partir de este año con 36 equipos en un formato calcado al de la Champions League, destaca la victoria del AZ Alkmaar neerlandés ante el IF Elfsborg sueco (3-2) con dos goles de Ruben van Bommel, hijo del antiguo jugador neerlandés del FC Barcelona Mark van Bommel.

También tuvo protagonismo goleador el argentino Mauro Icardi, autor del tercer gol en Estambul en la victoria del Galatasaray contra el PAOK de Salónica griego (3-1). El antiguo delantero del PSG había sustituido en el minuto 78 al nigeriano Victor Osimhen.

El Slavia de Praga se impuso 2-0 fuera de casa al Ludogorets búlgaro, mientras que el campeón danés Midtjylland empató 1-1 ante el Hoffenheim.

Por último, el delantero senegalés Boulaye Dia marcó dos goles en la victoria de la Lazio ante el Dinamo de Kiev ucraniano (3-0) en un partido disputado en Hamburgo (Alemania).