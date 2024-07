La música dominicana animó la celebración de los jugadores de España al alcanzar la Eurocopa

España logró alcanzar por cuarta vez la Eurocopa luego de que los goles de Nico Williams y de Mikel Oyarzabal batieran 2 contra 1 a Inglaterra. Y para la celebración, la música dominicana no pudo faltar.

Luego del partido, los jugadores de la selección española, principalmente por el jugador Lamine Yamal, celebraron a ritmo de música dominicana, lo que quedó evidenciado cuando este realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram cantando y bailando en el vestuario “Che Che” de Chimbala.

Según Yamal mostraba el en vivo, los jugadores bailaban y cantaban en coro “Toy contento”, algunos hasta desnudos se observaban.

“Si en el camino tú no andas conmigo” fue otra canción de origen criollo que los jugadores cantaban, del artista Omega el Fuerte.

Además de Chimbala y Omega el Fuerte, Bulin 47 no pudo faltar con "El loco" y hasta el capitán del equipo Álvaro Morata se veía en bóxer bailando y varios cantaban "ay me arreglé, me arreglé".