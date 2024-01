El portero del Milan pide medidas más contundentes contra insultos racistas

El portero del AC Milan, Mike Maignan, dijo que demasiadas personas son "cómplices" de permitir que el racismo siga arruinando el fútbol, e instó a las autoridades a tomar medidas más enérgicas después de que sufrió abusos racistas el sábado por la noche.

Maignan, que es negro, se retiró después de ser abusado por los aficionados del Udinese durante un partido de la liga italiana de primer nivel, lo que provocó que el partido se suspendiera brevemente durante la primera mitad. Más tarde, Maignan le dijo a DAZN que había sido sometido a ruidos de monos.

El domingo, dio una respuesta contundente.

"No es el jugador el que fue atacado. Es el hombre, es el padre. No es la primera vez que me pasa y no soy la primera persona a la que le pasa", escribió Maignan en francés en X, antes conocido como Twitter. "Hemos tenido declaraciones, campañas publicitarias, protocolos y nada ha cambiado. Hoy es todo un sistema el que debe asumir su responsabilidad".