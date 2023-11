Di María le diera adiós a la selección de Argentina tras la Copa América 2024

El delantero Ángel Di María, el jugador en actividad con más presencias en la selección de Argentina después del astro Lionel Messi, anunció el jueves que dejará de jugar para la Albiceleste después de la Copa América del próximo año.

“La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera”, declaró el jugador del Benfica de Portugal en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La Copa América se jugará en Estados Unidos entre junio y julio del año próximo.

Di María, de 35 años, hizo el anuncio a los pocos días del histórico triunfo 1-0 ante Brasil por las eliminatorias para el Mundial 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La Canarinha nunca había caído de local en la historia de esta competencia.

“Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido”, comentó el actual jugador del Benfica de Portugal. “El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”.

Campeón del mundo en Qatar 2022, el delantero es el cuarto jugador con más presencias en la selección argentina con 136 partidos en una nómina que lidera Messi con 180. Pero los jugadores que anteceden al “Fideo” — Javier Mascherano y Javier Zanetti — ya no están en actividad.

Después de Messi (112), Di María es además el futbolista que ganó más partidos en la Albiceleste (87).

Di María debutó en Argentina en 2008 tras integrar las selecciones juveniles. Jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En la final ante Francia anotó uno de los goles en tiempo regular.

También fue campeón de la Copa América 2021 y campeón olímpico en Beijing 2008. A nivel de clubes, tras surgir en Rosario Central en su país, Di María ha jugado con Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Juventus.

“Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. ¡Vamos Argentina carajo!”, concluyó Di María.