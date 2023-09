Dominicana inicia búsqueda de su ascenso ante Nicaragua en Liga de Naciones este viernes

República Dominicana enfrentará este viernes 8 de septiembre a Nicaragua en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, partido que marca el inicio de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024 para ambas selecciones. El encuentro está pautado para las 7:00 de la noche y se espera una buena cantidad de público.

Las boletas están a la venta online en TodoticketsRD.com y en las taquillas del estadio el día del partido. Las mismas tienen un costo de 200 pesos dominicanos por persona.

La Sedofútbol inicia con mucho optimismo su ansiado ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf. Para ello deberá competir en el grupo B junto a Nicaragua, Montserrat y Barbados.

Ambas selecciones se enfrentaron en par de amistosos en la Ventana FIFA de noviembre de 2017, con dos triunfos para República Dominicana.

En Managua el 8/11 la Sedofútbol se llevó la victoria 3-0 con doblete de Edipo Rodríguez y un tanto de Luís “la pantera” Espinal. Tres días más tarde Rodríguez volvería a anotar para darle la alegría a RD, esta vez en el Estadio Panamericano de San Cristóbal.

La Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024 está compuesta por tres niveles: Liga A, B y C.

En el nivel A están las 16 mejores selecciones de Norte, Centroamérica y El Caribe disputando el título y además luchando por los seis boletos disponibles a la Copa América 2024 que se llevará a cabo en Estados Unidos. Sin olvidar que los últimos dos equipos de cada grupo descenderán a la Liga B.

En La Liga B -a la que pertenece RD- compiten 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno. Donde los ganadores de cada grupo ascenderán directamente a la Liga A para la próxima edición de este torneo continental, mientras que los que finalicen últimos de cada zona perderán la categoría por lo que deberán jugar en el nivel C en la próxima temporada.

El tercer nivel cuenta con nueve selecciones divididas en tres grupos de tres cada uno y donde los primeros lugares de cada grupo, además del mejor segundo lugar ascenderán a la Liga B.

Desde la llegada del argentino Marcelo Neveleff a la dirección técnica de la Selección Dominicana de Fútbol, el combinado patrio tiene registro de uno ganado (vs Belice), un empate (vs Guayana Francesa) -ambos en la pasada Liga de Naciones- y una derrota (vs Chile) -partido de preparación- en tres presentaciones.

El partido contará con la transmisión de CDN Deportes en señal abierta para todo el país.