Países Bajos avanza a cuartos de final tras derrotar 2-0 a Sudáfrica en el mundial

Jill Roord anotó en el primer tiempo, Lineth Beerensteyn hizo lo propio en el segundo y las holandesas avanzaron a los cuartos de final de la Copa del Mundo, al imponerse el domingo 2-0 sobre Sudáfrica.

Sudáfrica, una de las sorpresas del torneo, dio un susto a las holandesas en el Sydney Football Stadium, al obligar a que la portera Daphne van Domselaar realizara varias atajadas providenciales ante los remates de Themi Kgatlana.

Hace cuatro años, Holanda cayó ante Estados Unidos en la final mundialista. Hoy luce de nuevo como candidata a disputar el título, tras finalizar encima de las estadounidenses en el Grupo E.

Las sudafricanas habían rebasado ya las expectativas al avanzar a la fase de eliminación directa por primera ocasión, luego de superar con dramatismo 3-2 a Italia en el último encuentro de la etapa grupal.

Roord anotó a los 9 minutos con un cabezazo a unos pasos del arco.

Kgatlana tuvo varias oportunidades mientras Sudáfrica buscaba el empate antes del descanso.

Las holandesas recuperaron el control en el complemento y lograron su segunda diana a los 68, con un error de la guardameta Kaylin Swart.

Un tiro débil de Beerensteyn debió ser fácilmente tapado por Stwart, quien sin embargo permitió que la pelota se le escapara y rebasara la línea.

by Taboola

You May Like