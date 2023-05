Bayern Munich extiende su récord a 11 campeonatos en forma consecutiva

Jamal Musiala anotó a los 89 minutos y llevó a que el Bayern Munich consiguiera el título de la Bundesliga con la victoria 2-1 ante el Colonia, después de que el Borussia Dortmund sólo logró empatar en el último día de la temporada.

El Dortmund, que llegó al día con dos puntos de ventaja, empató el sábado en casa 2-2 con el Mainz y permitió que el Bayern terminara en el primer lugar por diferencia de goles.

El Dortmund necesitaba ganar para poner fin a la racha de 10 títulos consecutivos del Bayern.

Poco después de que ganó el título, el Bayern anunció el despide del presidente ejecutivo Olivr Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidžić.

El viernes Tuchel admitió que aunque ganaran el campeonato no escondería que fue una temporada poco satisfactoria para el club bávaro.

Kahn respondió a su despido en Twitter, felicitó al equipo y dijo que le gustaría celebrar con los jugadores, “pero desafortunadamente no estoy ahí por que no me lo permitieron”.

Es apenas la tercera ocasión en su historia que el Bayern salta al primer lugar en el último día de la temporada tras superar al Werder Bremen por el título en 1986 y al Bayern Leverkusen en el 2000.

“Entiendo que cualquiera que le guste el fútbol y especialmente el fútbol alemán va a decir que no lo merecemos y lo entiendo, por que la segunda mitad de la temporada fue caótica dentro y fuera de la cancha”, aseguró veterano Thomas Müller. “Pero es increíble para el grupo, es lo que recordaremos”.

Los aficionados del Dortmund comenzaron a celebrar cuando Dejan Ljubicic anotó un penal para el Colonia a los 81 minutos frente al Bayern —que necesitaba ganar— pero Musiala ingresó de suplente cuatro minutos después y anotó poco después para enfilar al Bayern al título.

El Dortmund inició el día en la primera posición, pero el penal de Sébastien Haller fue contenido después de que Andreas Hanche-Olsen sorprendió a los aficionados de casa con un cabezazo para el Mainz abriera el marcador a los 15 minutos.

Karim Onisiwo amplió la ventaja con un cabezazo por el Mainz a los 24 minutos y los visitantes parecían que anotarían más ante una defensiva del Dortmund que no dejó de cometer errores. El Mainz sólo se jugaba el orgullo.

Raphaël Guerreiro acercó al Dortmund a los 69 minutos, pero para el momento en el que Niklas Süle empató tras seis minutos de tiempo añadido, ya era demasiado tarde.

UNIÓN A LA LIGA DE CAMPEONES

Rani Khedira envió al Unión de Berlín a la máxima competencia europea con el gol de la victoria por 1-0 ante el Werder Bremen. El Unión terminó cuarto por delante del Freiburg, que perdió por 2-1 ante el Eintracht Frankfurt.

Schalke descendió tras perder por 4-2 ante el Leipzig y el Stuttgart disputará el repechaje por el descenso ante el equipo que terminó tercero en la segunda división. El Stuttgart empató 1-1 con el Hoffenheim.

El Bochum aseguró su supervivencia al vencer por 3-0 al Bayer Leverkusen, que se quedó con 10 hombres.

Y el Borussia Mönchengladbach venció 2-0 al Augsburg en el último partido de Lars Stindl con el equipo y el descendido Hertha Berlín venció 2-1 al Wolfsburg.