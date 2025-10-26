Lando Norris rompe mala racha con victoria en México, asume liderato de la F1

Lando Norris recuperó el liderato del campeonato de manos de su compañero Oscar Piastri al ganar el domingo en la Ciudad de México para romper una racha de cinco derrotas y crear un tenso impulso final por el título de Fórmula 1.

La sexta victoria de la temporada para Norris fue su primera vez en lo más alto del podio desde que ganó el Gran Premio de Hungría a principios de agosto. Y lo que es más importante, Norris aprovechó la reciente mala racha de Piastri para reforzar la apuesta de sus compañeros de equipo por destronar a Max Verstappen como campeón del mundo.

Norris tiene una ventaja de un punto sobre Piastri con cuatro carreras restantes.

Norris, quien partió desde la pole, abrió la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez a 14 puntos de Piastri en la clasificación de pilotos. McLaren ya ha asegurado su segundo campeonato de constructores consecutivo y ahora busca acabar con el reinado de cuatro años de Verstappen como campeón mundial de F1 con cualquiera de sus pilotos.

Norris vuelve a estar en la cima de la clasificación por primera vez desde la quinta carrera de la temporada, en abril.

"Es un fin de semana a la vez", dijo Norris entre los abucheos de los 150.000 espectadores que abarrotaron el recinto. Los abucheos hicieron que Norris pausara su entrevista en la pista y se riera nerviosamente antes de continuar.

Soy feliz, me concentro en mí mismo, mantengo la cabeza baja, lo ignoro todo. Me mantengo en silencio y está funcionando.

Piastri partió desde la séptima posición y aprovechó un adelantamiento tardío de George Russell para terminar quinto, una ganancia crucial que le permitió a Norris tomar solo un punto de ventaja sobre Piastri en la carrera por el campeonato.

Verstappen, por su parte, llegó a la Ciudad de México con tres victorias en las últimas cuatro carreras, lo que le permite volver a competir por el título. Terminó tercero el domingo, con un coche de seguridad virtual en la recta final que impidió al piloto de Red Bull adelantar a Charles Leclerc para el segundo puesto.

Verstappen estaba 104 puntos por detrás de Piastri hace seis carreras, pero se ha posicionado para luchar por su quinto título consecutivo. Ahora está a 36 puntos del líder.

La brecha podría haber sido aún más estrecha si el coche de seguridad no hubiera limitado las posibilidades de Verstappen de superar a Leclerc en las últimas dos vueltas.

“O sea, a veces se gana y a veces se pierde, ¿no?”, dijo Verstappen. “A veces el coche de seguridad te favorece y a veces te perjudica”.

Oliver Bearman terminó en cuarto lugar, el mejor puesto de su carrera, lo que le dio a Haas el segundo resultado entre los cuatro primeros en la historia del equipo.

La primera victoria de la carrera de Norris en Ciudad de México parecía una carrera fácil el domingo, ya que cruzó la línea de meta más de 30 segundos por delante de Leclerc.

"Podía mantener la vista fija, al frente y concentrarme en lo que hacía", dijo Norris. "Una carrera bastante sencilla, justo lo que buscaba".

Penalti de Hamilton

Lewis Hamilton estaba en la contienda por su primer podio desde que se unió a Ferrari este año hasta que una penalización arruinó su carrera.

Hamilton, en la sexta vuelta, se salió de la pista en una carrera de tres por el tercer puesto entre Verstappen y George Russell. Utilizó una vía de escape en la pista y se reincorporó al grupo en tercera posición, pero recibió una penalización de 10 segundos por salir de la pista y recuperar la posición al regresar.

Hamilton utilizó un insulto para expresar su descontento con el penalti.

Ferrari lleva ya un año entero sin conseguir una victoria, ya que el triunfo de Carlos Sainz Jr. en Ciudad de México el pasado mes de octubre fue la última vez que uno de sus pilotos subió al primer puesto del podio.