¡Boxeo pide auxilio!

A pesar de ganar dos medallas en los pasados Juegos Olímpicos, en materia de condiciones de infraestructura el gimnasio de la Federación Dominicana de Boxeo está “contra las cuerdas”.

El boxeo dominicano, con los puños de Cristian Pinales y Yunior Alcántara, logró por primera vez en su historia conseguir más de una medalla en una edición de los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente la casa de entrenamientos de ambos pugilistas no es digna de ellos, ni de las decenas de boxeadores que practican diariamente en el gimnasio del pabellón de esa disciplina.

Aunque a primera instancia puede parecer que no necesita muchos, basta con quedarse varios minutos para comprender las precariedades y deficiencias que abundan en este pabellón de entrenamiento, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El gimnasio carece de intervención sanitaria, construcción de una villa olímpica digna, ampliación de las habitaciones, colocación de abanicos en el área de entrenamiento, indumentarias (guantes, cuadriláteros con mejor calidad, ampliación del pabellón, entre otras necesidades).

Lo logrado por Pinales y Alcántara pudiera tener incluso el doble de peso, si se toma en cuenta en las condiciones que ambos se tuvieron que preparar para ser hoy dos medallistas olímpicos.

El único dominicano campeón olímpico en boxeo, Félix Díaz, afirmó a LISTÍN DIARIO que ciertamente las actuales condiciones del gimnasio no están a la altura de la gran cantidad de boxeadores que entrenan allí.

“Lamentablemente esta no es una casa digna para esos muchachos. El boxeo está en uno de sus mejores momentos actualmente, pero si queremos continuar viendo frutos, se debe comenzar por la casa”, sostuvo el expugilista.

Díaz, quien en los juegos de Beijin 2008 logró la que hasta el momento la única medalla de oro para el boxeo dominicano, enfatizó en la importancia de que los boxeadores tengan una casa de entrenamientos digna para una futura obtención de preseas.

“Cuando llegan los Juegos Olímpicos o las demás competencias siempre esperamos que los muchachos traigan medallas, pero las preseas se ganan desde aquí, con buena preparación, con un lugar donde los boxeadores puedan sacar sus mejores dotes”, añadió el campeón olímpico.

El entrenador de los medallistas de bronce, Armando Hernández, fue igual de enfático al expresar que para él ha sido muy dificultoso trabajar con las limitaciones que tiene en el gimnasio, empezando por la falta de espacio y de indumentarias.

“Este gimnasio es muy pequeño, donde no hay espacio para poder trabajar con múltiples muchachos al mismo tiempo, además de que no hay ventilación para que los muchachos puedan entrenar. A medida de que ellos comienzan a hacer sus rutinas deben estar bebiendo mucha agua para poder terminar sus entrenamientos, porque si no hasta se pueden marear con el sofocante calor”, sostuvo Hernández.

Los directivos en torno a una intervención, que no se trata de un favor hacia ellos, sino más bien un aporte para la juventud, el boxeo y el deporte en general.