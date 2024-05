Canelo expondrá hoy cetros ante Munguía

Dada la importancia de que dos peleadores mexicanos se enfrenten el fin de semana del Cinco de Mayo, Canelo Álvarez y Jaime Munguía han sido especialmente respetuosos el uno con el otro de cara a la pelea del sábado por la noche.

Mucho más de lo que normalmente se esperaría de una pelea por el título cuando los que se enfrentan entre sí a menudo crean controversias falsas para aumentar las ventas de PPV.

Álvarez guardó la mayor parte de su veneno para su ex promotor, Oscar De La Hoya, quien ahora trabaja del otro lado con Munguía. De La Hoya dio tan bien como recibió, y por momentos durante la conferencia de prensa del miércoles se sintió como si él fuera el boxeador contrario en lugar de Munguía.

Casi cualquier pelea que involucre a Álvarez es imperdible. Es un campeón de cuatro divisiones enormemente popular que se ha establecido como uno de los grandes boxeadores de la historia, con un récord de 60-2-2 (39 nocauts) hasta este fin de semana.

Álvarez intentará hacer lo que nadie más ha logrado: derrotar a Munguía, que tiene marca de 43-0, 34 victorias por KO.

“Canelo tiene una gran experiencia”, dijo Munguía a través de un intérprete. “Se ha enfrentado a grandes luchadores. Puede que no tenga ese currículum en el que me he enfrentado a tantos grandes luchadores, pero lo que sí tengo es la juventud de mi lado. Quiero poder mostrar mis capacidades dentro del ring para salir con la victoria al final”.

Una gran pregunta es la de la edad. Álvarez, a sus 33 años, está mucho más cerca del final de su carrera que del comienzo. En Munguía, de 27 años, se enfrenta a alguien hambriento de hacer avanzar esa línea de tiempo.

“Realmente no le presto atención a si es mayor o menor”, dijo Álvarez. “Soy diferente. Soy Canelo. No me importa. Mi experiencia, mi talento, mi inteligencia es diferente”.

Álvarez es un favorito de -450 en BetMGM , lo que significa que una apuesta de $100 paga $22,22 si gana.

Por el tono inusualmente educado entre los peleadores esta semana, el solo hecho de que Álvarez y Munguía se reúnan es una victoria en sí misma.

“Es más una celebración”, reconoció Álvarez. “No importa qué apoyen (los fanáticos), creo que esta pelea es para ellos y me siento orgulloso”.