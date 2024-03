Canelo escucha las críticas de Benavides, pero prefiere concentrarse en Munguía

Saúl “Canelo” Álvarez ha escuchado todas las críticas que le ha lanzado David Benavídez, pero prefiere ignorarlas y concentrarse en su pelea ante Jaime Munguía, su primera contra un compatriota mexicano desde mayo del 2017.

Hace siete años, Álvarez peleó con Julio César Chávez Jr., a quien apaleó ganándole cada round. Desde entonces, el “Canelo” había evitado enfrentar a sus paisanos, como es el caso de Benavídez, quien era el retador oficial en las 168 libras.

Benavídez dijo que había una oferta por 45 millones de dólares para realizar la pelea y Álvarez la rechazó.

“Sí, he escuchado todo lo que dice, siempre está hablando, la verdad ya no pienso responder nada y sólo quiero concentrarme en mi pelea contra Munguía”, dijo Álvarez en una entrevista con The Associated Press.

Canelo y Munguía se toparán el próximo 4 de mayo en Las Vegas.

Munguía será apenas el cuarto rival mexicano para el Canelo en sus últimas 37 peleas desde abril del 2019.

“Es un gran peleador y se ganó esta pelea”, recalcó Álvarez. “Las peleas entre mexicanos siempre son especiales. Para mí será un orgullo hacerla y representar así a mi país en esa fecha”.

Álvarez (60-2-2, 39 nocauts) y Munguía (43-0, 34 nocauts) se enfrentarán por el título indiscutible supermediano. Canelo tiene los cuatro cinturones en este peso desde el 2021, mientras que Munguía recién subió a la categoría de 168 libras el año pasado.

Álvarez viene de imponerse a Jermell Charlo en septiembre por decisión unánime, en una pelea sin muchas emociones que decepcionó a muchos.

“Si entiendo esa parte, pero Charlo no salió a pelear como esperábamos, esperemos que con Munguía las cosas sean diferentes”, dijo Álvarez.

La pelea será la primera entre peleadores nacidos en México en la que se dispute un título mundial en un peso superior a las 160 libras.

Álvarez dijo que su preparación marcha sin problemas y la lesión en la muñeca que le aquejó en el pasado fue completamente superada, por lo que puede entrenar sin contratiempos.

“Toda la preparación va muy bien, me siento al 100 por ciento de todo y debe ser una gran pelea”, vaticinó.