Adames expondrá cetro mundial ante Williams

El campeón mundial dominicano Carlos “Caballo Bronco” Adames, será la figura principal de la cartelera que transmitirá la afamada cadena de televisión Showtime, cuando se enfrente el próximo sábado al estadounidense Julian William en disputa del título mundial del peso mediano (160 libras), que avala el Consejo Mundial de Boxeo y que está en poder del criollo.

Adames y Williams, ocuparan el turno estelar de la velada que tendrá como escenario el The Armory de Minneapolis, Minnesota a partir de las 9 de la noche.

“El Caballo Bronco” Adames, se se ha convertido en una de las principales figuras de la televisión debido a su fortaleza y el buen nivel que ha exhibido.

“Ser la figura principal de un a cartelera a ser transmitida por Showtime es motivo de orgullo para mi y toda la Republica Dominicana, ademas esto es una muestra de cuanto ha avanzado el boxeo dominicano”, comento “El Caballo Bronco” al ser abordado por una batería de periodistas que lo consultó momento después de concluir una sesión de entrenamientos en un gimnasio de Las Vegas, Nevada.

Según reportes llegados a la República Dominicana, el combate entre Adames y William está siendo ampliamente promocionado en la ciudad de Minnesota donde en diferentes lugares estratégicos se observan vallas con la figura del boxeador dominicano.

“Saber esto que mi cara está siendo vista en todas las esquinas de la ciudad de Minnesota lo que hace es que me compromete a dar lo mejor, para no defraudar a todos aquellos que confían en mi”, declaró.

Con relación a Williams, dijo que es un boxeador de consideración, porque entre otras cosas fue campeón mundial y tiene mucho talento.

Agregó que Williams es un boxeador que domina los fundamentos del boxeo y tiene mucha hambre de regresar a los primeros planos del boxeo mundial.

“Es un boxeador que no puedo subestimar, fue campeón, está impuesto a estos tipos de escenarios y sabe que ganandome a mi estaría de regreso a los primeros planos del boxeo mundial”, explicó.

Con relación al estilo de Williams, dijo que es un boxeador que pega y boxea y su principal golpe es el gancho de derecha.

Adelantó que su equipo y él se han preparado muy bien y una de sus principales estrategia será contrarrestar el gano de Williams.

William tiene récord de 28 victorias en contra de tres derrotas con un empate.Se coronó triple campeón mundial cuando derrotó por decisión unánime a Jarret Hurd el 11 de mayo del 2019.

Para Adames el combate contra Williams será la primera defensa del título que obtuvo al derrotar al mexicano Juan Macías Montiel en un combate que fue celebrado en los Ángeles, California el pasado 8 de octubre.

Adames, presenta un impresionante récord de 22 victorias con 17 nocauts y una sola derrota.

SEPA MÁS

Carlos Adames

“He entrenado duro para esta pelea y estoy listo para defender mi título interino de peso mediano del CMB contra Julian Williams, quien todos sabemos que es un peleador muy duro”.

Julian Williams

“No lo he visto mucho, así que me estoy preparando para cualquier cosa que Adames pueda traer. Una victoria el día 24 significaría todo. Esto es por lo que me esfuerzo”.