Yordan Álvarez pega su jonrón 13 de la temporada en blanqueada de Houston a Cincinnati

Zach Dezenzo y Yordan Alvarez conectaron jonrones de dos carreras, Mike Burrows permitió tres hits en siete entradas y los Astros de Houston vencieron a Cincinnati 10-0 el viernes por la noche, extendiendo la racha de derrotas de los Rojos a ocho juegos.

Zach Cole y Christian Vázquez también conectaron jonrones para los Astros, que han ganado cuatro de los últimos seis partidos.

Burrows (2-4) ponchó a seis y dio una base por bolas en su mejor apertura de la temporada. Junto con dos relevistas, limitó a los Rojos a cinco hits. Fue la tercera blanqueada de los Astros esta temporada, mientras que los Rojos fueron blanqueados por cuarta vez.

Nick Lodolo, de Cincinnati, permitió cuatro carreras, cinco hits y una base por bolas en 5 1/3 entradas en su debut de temporada. Lodolo sufrió una ampolla al final de los entrenamientos de primavera, y ese problema lo mantuvo fuera hasta el viernes por la noche. Con dificultades para lanzar su rompimiento como lo hacía antes, Lodolo solo ponchó a dos bateadores.