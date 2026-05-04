La “lucha” por el MVP

Es curioso que tan temprano en la temporada se pueda hacer una evaluación de los principales candidatos para el premio MVP del 2026. ¿Es esto posible? Naturalmente que sí, porque a veces a los bateadores que tienen un primer mes mediocre les resulta cuesta arriba recuperar su nivel por completo.

Esto último es válido para la suma de estadísticas porque, cuando usted empieza mal, el tiempo pasa muy rápido. Echamos una mirada al grupo de los más destacados de cada liga y que pudieran ser proyectados para este premio. Es cierto que muchos se cansan en el camino, pero otros se mantienen y por eso a veces hay sorpresas.

LIGA AMERICANA

Está claro que cualquiera que aspire a este premio en la Liga Americana debe caerle atrás a Aaron Judge y su costumbre de superar los 50 jonrones. Porque Judge se comporta como una “bestia” y, en forma estable, produce en gran nivel. De hecho, ha ganado el MVP los dos últimos años, habiendo conectado 58 y 53 jonrones en cada oportunidad. Este lunes disparó su 14, su OBP anda por los .400 y OPS de 1.031, muy altos como siempre.

¿Quiénes pudieran acosarlo?

El japonés Munetaka Murakami es una novedad, juega la inicial para los Medias Blancas de Chicago. Tiene 13 jonrones y 26 empujadas, con OPS de .907, aunque bajo promedio de bateo en .223.

El cubano Yordan Álvarez, de Houston, amenaza con un gran año si puede evitar las lesiones. Hasta ahora batea .326 con 12 jonrones, 27 impulsadas y línea de .430-1.097 en los otros dos renglones.

Ben Rice, compañero de Judge en los Yanquis, se ha presentado en gran forma y batea .343-12-27, con OPS en 1.214, líder de la liga. Si puede mantener salud y seguir produciendo, pudiera ser un aspirante serio al premio.

En el grupo está el dominicano Junior Caminero, de Tampa, quien viene de una campaña de 45 cuadrangulares. Ahora tiene .264-10-16, con .350 en OBP y .854 en OPS. Necesitará subir su nivel.

También se citan los nombres de Shea Langeliers, receptor de los Atléticos, quien tiene .336-10-18, pero tiene que probar que puede ser productivo los 6 meses. Y por ahí anda Mike Trout, que ha iniciado bien, con 10 jonrones, 21 empujadas, OPS de .983, pero se está ponchando demasiado.

LIGA NACIONAL

Es bueno recordar que el candidato principal sigue siendo Shohei Ohtani, el japonés de los Dodgers, que ha sido MVP por tres años seguidos: el primero en la Liga Americana, su último año con los Angelinos (2023), y los otros dos en la Nacional. En esos tres años su producción jonronera ha sido de 44, 54 y 55 el año pasado. Y si usted añade su buena actuación de pitcheo de siempre, que lo convierte en un fenómeno, Ohtani siempre está en primera fila.

Lo llamativo de su caso es que tiene un comienzo lento de .246-6-13, con OBP de .383 y OPS de .824. En pitcheo, en 5 presentaciones tiene 2-1 y 0.60 de efectividad; en 30 innings ha aceptado 17 hits, 34 ponchados y cero jonrón. Es un abusador.

En los entrenamientos de primavera, Juan Soto hizo una referencia a la aspiración por el MVP, pues nunca ha ganado el premio. Según los medios de prensa, él declaró que entiende que Ohtani es el favorito de cada año: “pero aquí estoy yo”. Así que la insinuación fue directa. Pero Soto también tiene lento inicio, con 3 jonrones, 8 empujadas, aunque está alto en OBP con .417 y OPS bien con .948. Su promedio también está por encima de los .300, y lo suyo será, a largo plazo, mantener salud y buscar algunas rachas jonroneras.

¿Qué más hay en la Nacional? Mucha gente nueva en el escenario: Elly de la Cruz con .271-10-25, Matt Olson .299-11-31, Mickey Moniak (Colorado) .327-11-21, y James Wood (Washington) .231-10-24.

Ya veremos cómo andan las cosas cuando llegue el mes de junio.

MÁS DE MLB

.- Los Mets tomaron la decisión de aprovechar el alto OBP de Juan Soto y desde este lunes lo pusieron de primer bate en la alineación. Resultado inicial: falló 3 turnos, una base por bolas, una carrera, y los Mets ganaron 4 por 2 a Colorado. Fue un día de bullpen, pues Huascar Brazobán lanzó el primer inning y luego siguieron cuatro lanzadores. El zurdo David Peterson tiró 4 entradas, permitiendo 2 carreras. Los Mets han ganado 3 de los últimos 4.

.- El zurdo Tarik Skubal, de Detroit, tiene problemas en su codo izquierdo y le hicieron un procedimiento que lo lleva fuera del montículo casi 3 meses. Con los pitchers siempre hay un problema.