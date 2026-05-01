Japón deslumbra

Los Medias Blancas disfrutan del poderío de Munetaka Murakami, su reciente adquisición proveniente del béisbol profesional de Japón. Con una docena de cuadrangulares disparados se mantiene disputando el liderato de ese departamento en las ligas mayores. El inicialista Nipón fue firmado como agente libre en diciembre y causa con el poder que demuestra en esta primavera una impresión favorable, aún con la vulnerabilidad que enseña debido a la frecuencia que abanica y en consecuencia la alta la cantidad de outs sin salir del plato que genera.

No obstante haber sido introducida la disciplina del béisbol en el lejano archipiélago alrededor del año 1873 de la mano de un profesor de idiomas nativo de Nueva York llamado Horace Wilson, sus circuitos profesionales comenzar a operar en 1936 y que la barrera racial que impedía a jugadores de una etnia que no fuera blanca participar en las ligas mayores ser anulada en 1947, no es hasta 1964 que un nacido en esa nación juega en los circuitos mayores norteamericanos. Correspondió al relevista zurdo Masanori Murakami ser el pionero cuando actuó con los Gigantes de San Francisco en las campañas de 1964 y 1965.

Trascurrieron entonces treinta años para que otro japonés, de origen y nacimiento, incursionara en el llamado mejor beisbol del mundo. Esa vez fue por todo lo ancho. Hideo Nomo con los Dodgers lanzó con la suficiente eficiencia para que lo eligieran Novato del Año de la Liga Nacional en 1995. Desde entonces, en treinta años, más de ochenta atletas nacidos en esa tierra han jugado en grandes ligas, destacándose con inmensa dimensión un Shohei Ohtani y un Ichiro Suzuki, este primero de su clase que alcanza una posición en el Salón de la Fama y Ohtani, almacenando unos resultados jamás imaginados hubiesen sido alcanzados por algún mortal. Efectivo lanzador y letal bateador al mismo tiempo, lo colocan como la máxima figura en el universo del beisbol de hoy.

La mejor manera de demostrar que el desarrollo del béisbol japonés se encuentra en su máximo esplendor, es con el crédito que le otorga haber conquistado el cetro de campeón en tres de los seis Clásicos Mundiales efectuados hasta ahora.