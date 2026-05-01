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Béisbol

Geraldo Perdomo

Geraldo Perdomo pega jonrón pero Arizona caen ante los Cubs

Geraldo Perdomo corre las bases tras conectar su segundo jonrón del año.

Geraldo Perdomo corre las bases tras conectar su segundo jonrón del año.Getty Images via AFP

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El dominicano Geraldo Perdomo pegó su segundo cuadrangular de la temporada, pero Michael Busch conectó dos hits y remolcó dos carreras, lo que ayudó a Colin Rea y los Cachorros de Chicago a superar el viernes por 6-5 a los Diamondbacks de Arizona. 

Alex Bregman añadió un doble productor de una carrera. Chicago, mermado por las lesiones, consiguió su tercera victoria consecutiva. Rea (4-1) permitió ocho hits en cinco innings y un tercio. El segunda base de los Cubs, Nico Hoerner salió del juego en la segunda entrada debido a rigidez en el cuello.

Hoerner ha tenido un arranque sensacional este año, con promedio de .297, cuatro jonrones y 26 carreras impulsadas, además de su habitual defensa sobresaliente.

Ildemaro Vargas, de Arizona, extendió a 27 juegos su racha de hits, la mejor de su carrera. Pero los Diamondbacks perdieron por séptima vez en sus últimos 10 partidos. El venezolano Vargas se fue de 4-4 con cuatro sencillos y una base por bolas, elevando su promedio a .404.

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