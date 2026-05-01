Geraldo Perdomo pega jonrón pero Arizona caen ante los Cubs

El dominicano Geraldo Perdomo pegó su segundo cuadrangular de la temporada, pero Michael Busch conectó dos hits y remolcó dos carreras, lo que ayudó a Colin Rea y los Cachorros de Chicago a superar el viernes por 6-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Alex Bregman añadió un doble productor de una carrera. Chicago, mermado por las lesiones, consiguió su tercera victoria consecutiva. Rea (4-1) permitió ocho hits en cinco innings y un tercio. El segunda base de los Cubs, Nico Hoerner salió del juego en la segunda entrada debido a rigidez en el cuello.

Hoerner ha tenido un arranque sensacional este año, con promedio de .297, cuatro jonrones y 26 carreras impulsadas, además de su habitual defensa sobresaliente.

Ildemaro Vargas, de Arizona, extendió a 27 juegos su racha de hits, la mejor de su carrera. Pero los Diamondbacks perdieron por séptima vez en sus últimos 10 partidos. El venezolano Vargas se fue de 4-4 con cuatro sencillos y una base por bolas, elevando su promedio a .404.