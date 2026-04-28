Schlittler supera a deGrom en un duelo épico con 6 entradas en blanco, Yankees ganan 3-2 a Texas

Cam Schlittler y Jacob deGrom nacieron con 13 años de diferencia en distintas partes del país, pero estos lanzadores de gran potencia comparten vínculos comunes: ambos fueron lanzadores diestros universitarios que florecieron tardíamente y disfrutaron de un éxito inmediato bajo los reflectores de Nueva York.

Anunciado como un duelo de pitcheo de alto voltaje, el encuentro del martes entre los Yankees y los Rangers en el Globe Life Field no defraudó. Schlittler superó a deGrom con seis entradas sin permitir carreras, terminando tal como lo empezó: lanzando strikes precisos con rectas que alcanzaron las 99 mph.

Los Yankees ganaron el partido 3-2 con gran salvamento de David Bernard en la novena.

En su séptima apertura de la temporada, Schlittler bajó su efectividad a 1.51 y obtuvo su cuarta victoria en el triunfo de los Yankees por 3-2 , permitiendo solo tres hits a Texas, otorgando dos bases por bolas y ponchando a ocho bateadores. Realizó 92 lanzamientos, 64 de ellos strikes.

Cody Bellinger le dio a Schlittler una ventaja temprana al conectar un doble que impulsó a Aaron Judge en la primera entrada; la única carrera que los Yankees lograron contra deGrom, quien también completó seis entradas. Austin Wells agregó un jonrón en la séptima entrada contra Jalen Beeks, el tercero de la temporada para Wells. Judge brindó una ventaja crucial en la novena entrada al conectar un jonrón solitario de 424 pies (según las proyecciones de Statcast) para su duodécimo jonrón del año.

Tras dominar la mayor parte de la noche, el momento más complicado de Schlittler llegó en la sexta entrada. Brandon Nimmo conectó un sencillo al inicio de la entrada y Schlittler otorgó una base por bolas de cuatro lanzamientos a Josh Jung, la primera base por bolas de cuatro lanzamientos que concede este año.

Tras una visita al montículo, Schlittler respondió ponchando a Corey Seager, haciendo que Joc Pederson bateara un elevado y provocando un elevado de Jake Burger.