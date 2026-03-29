Chase DeLauter y José Ramírez hacen historia en victoria de Guardianes

El jardinero novato Chase DeLauter conectó su cuarto jonrón en su carrera para dar la ventaja definitiva a Cleveland en la décima entrada, y los Guardians vencieron a los Seattle Mariners 6-5 el viernes por la noche.

DeLauter, que el jueves se convirtió en el quinto jugador en los 126 años de historia de la franquicia en conectar un jonrón en su primer turno al bate en temporada regular, extendió los brazos sobre una recta elevada del cerrador de los Mariners, Andrés Muñoz (0-1), y la mandó más allá de la barrera del jardín izquierdo en el T-Mobile Park para un jonrón de dos carreras que puso el marcador 6-3.

DeLauter se convirtió en el tercer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar un jonrón en cada uno de sus tres primeros partidos, uniéndose a Kyle Lewis de Seattle (2019) y Trevor Story de Colorado (cuatro consecutivos en 2016).

Julio Rodríguez conectó un sencillo impulsor con dos outs y dos strikes en la parte baja de la novena entrada ante Cade Smith (1-0) que puso el 3-3.

Luke Raley conectó un jonrón por tercer partido consecutivo, un jonrón de dos carreras en la parte baja de la décima. Connor Brogdon, que entró para abrir la entrada, ponchó a Leo Rivas y Cole Young para terminar la partida y consiguió su primer salvamento de la temporada.

El abridor de los Mariners, Bryan Woo, lanzó cinco entradas sin permitir carreras antes de que Cleveland impulsara dos carreras en la sexta, primero con un doble productor de José Ramírez y luego con un sencillo impulsor de Kyle Manzardo.

Ramírez se unió a Tris Speaker (486) y Nap Lajoie (424) como los únicos jugadores con 400 o más dobles en los 126 años de historia de la franquicia de Cleveland.

Woo lanzó seis entradas y permitió dos carreras con nueve ponches.

Cal Raleigh, de Seattle, consiguió su primer hit de la temporada con un sencillo impulsor en la primera entrada. Subcampeón del MVP de la Liga Americana en 2025, Raleigh se ponchó en cada uno de sus primeros ocho turnos al bate al inicio de la temporada.