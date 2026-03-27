Alec Bohm, jugador de los Filis, demanda a sus padres por malversación de su dinero

El tercera base de los Philadelphia Phillies, Alec Bohm, ha demandado a sus padres por millones de dólares, acusándolos de desviar grandes cantidades de su dinero a cuentas financieras que ellos administraban para él y luego usar parte del efectivo para pagar sus propios gastos.

La demanda de Bohm, presentada el miércoles en un tribunal de Filadelfia, surge después de que comenzara a revisar sus asuntos personales y financieros en los últimos meses, y afirmara que sus padres se negaron a darle acceso a las cuentas o a proporcionarle la información que solicitaba sobre ellas.

Intentaron impedirle el acceso a cuatro cuentas —constituidas como sociedades de responsabilidad limitada— y ahora él cree que "apropiaron indebidamente una cantidad considerable" de su dinero de esas cuentas "para su propio beneficio", según consta en la demanda.

Según la demanda, cuando solicitó la información, sus padres ya habían transferido millones de dólares de sus cuentas personales a las cuentas que ellos controlaban.

Los padres de Bohm, Daniel y Lisa Bohm, negaron haber cometido irregularidad alguna y, a través de su abogado, declararon estar «profundamente consternados por las acusaciones» y que se defenderán enérgicamente. Alec Bohm ha tenido acceso completo a las cuentas y sus padres están pagando sus gastos con sus tarjetas de crédito personales, según afirmó su abogado, Robert Eckard, en un comunicado.

“El señor y la señora Bohm quieren mucho a su hijo y siempre han actuado en su mejor interés, tanto en lo personal como en lo profesional, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy”, dijo Eckard.

Tras el partido inaugural de la temporada 2026 del jueves , Bohm declinó hacer comentarios a los periodistas, diciendo: "No voy a abordar ningún asunto personal en este momento".

Ambas partes afirman que la primera de las cuentas se abrió en 2019. Sus padres le dijeron que se habían asignado una participación del 10%, estrictamente para fines administrativos, y que Bohm era el verdadero propietario de todos los activos de la LLC, según consta en la demanda de Bohm.

Las cuentas tenían diversos propósitos, como invertir en valores o comprar bienes raíces. La demanda de Bohm también alegaba que utilizaban dinero de la Fundación Alec Bohm para pagar sus gastos.

La demanda de Bohm exige que sus padres paguen al menos 3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, cedan el control de las cuentas y contraten a un contable para que haga un seguimiento de cada dólar que transfirieron de las cuentas personales de Bohm a las cuentas que ellos controlaban.

Bohm, de 29 años, tiene un contrato de 10,2 millones de dólares con los Phillies para la temporada de béisbol de 2026. La demanda alega que sus padres viven en una casa rodante y viajan por todo el país.