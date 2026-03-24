Chicago Cubs va por un poco más

La temporada 2025 significó bastante para los Cachorros de Chicago, que forman parte de la División Central de la Liga Nacional. Este equipo es un gran sentimiento para el béisbol norteamericano, una especie de amor eterno para el estado de Illinois.

Tanto es así, que incluso dentro de la modernidad del siglo 20, este club permaneció por largo tiempo sin luces artificiales y siempre se jugó de día, empezando a la 1 o 2 de la tarde. Eso fue así hasta que decidieron el uso de las luces eléctricas a partir de 1988. Pero el estadio mismo se “oponía” a ello pues no permitió que se jugara el día fijado para la inauguración de las luces, el 8 de agosto del citado año ante Filadelfia. Porque ese día hubo mucha lluvia, no se pudo jugar, aunque lo hicieron al día siguiente. Desde entonces los horarios de juego están repartidos entre noche y día.

Tres títulos han ganado los Cachorros en más de 126 años de vida: ganaron en 1907, 1908 y por última vez en 2016. Entre el segundo y tercer títulos pasó un larguísimo período de 108 años. ¿Pueden creerlo?

CAMPAÑA 2026

Este miércoles empieza la acción en Grandes Ligas con un solo partido, los Yanquis visitando a los Gigantes de San Francisco. (Pero el partido no estará en TV abierta, será transmitido por el sistema Netflix, que, según los datos disponibles, cuenta con unos 330 millones de suscriptores a nivel mundial? ¿Eso es mucho? Digamos que, a 15 dólares mensuales, podría alcanzar casi 5 mil millones de dólares cada 30 días).

Veamos algunos detalles de los Cachorros.

.-El año pasado tuvieron marca de 92-70, quedando en segundo lugar de su grupo. Fueron a playoffs vía wild card, ganaron su primera serie a San Diego y luego perdieron de Milwaukee.

.-El manager del equipo es Craig Counsell (ex de Milwaukee) y estará en su tercer año. En 2024 tuvo marca de 83-79, pero mejoró en 2025.

.- El equipo dejó ir a la agencia libre al jardinero Kyle Tucker, y como parte de su nueva ofensiva firmaron al antesalista Alex Bregman, ex de Boston y de Houston. Bregman jugó solo114 partidos la pasada campaña, y si alcanza los 150 puede aportar bastante al club. Tienen buenos jugadores en distintas posiciones, como el inicialista Michael Bush, Nico Hoerner en segunda, Dansby Swamson en el short, y en los jardines Ian Happ, Peter-Crow-Armstrong y Seiya Suzuki.

Su cuerpo monticular presenta bastante calidad con Cade Horton, Matthew Boyd, el dominicano Edward Cabrera, Jamesson Taillon y el japonés Shota Imanaga.

.-Su proyección es ganar 90 juegos de nuevo y disputar el título de la división.

CERVECEROS DE MILWAUKEE

Los Cerveceros son parte del pequeño grupo de Grandes Ligas que nunca ha sido campeón de Serie Mundial. Solamente han participado una vez, en 1982 y perdieron ante los Cardenales de San Luis. Ellos nacieron en 1969 como Seattle Pilots, franquicia que duró un solo año. En 1970 se movieron a la Milwaukee, como parte de la Liga Americana. En 1998 fueron pasados a la Liga Nacional como parte de una “realineación”. Ellos juegan en el Miller Park, con capacidad de 41,900 personas.

.-En 2025 ganaron su grupo con 97-65, pero no pudieron llegar hasta el final. Ganaron su primera serie, pero luego fueron barridos por los Dodgers en 4 juegos.

.-El manager es Pat Murphy, de 57 años de edad, quien obtuvo el premio del mejor del año por segunda temporada corrida.

.- Su pitcheo tiene la ausencia de Freddy Peralta, quien fue cambiado a los Mets por personal joven , y eso les quita mucha fuerza. Tan solo Brandon Woodruff es un nombre respetable y los demás estarán a prueba. Trevor Megill es el cerrador, y entre los relevistas están el dominicano Abner Uribe y el venezolano Angel Zerpa, que se mostró en el clásico mundial.

.- Bateadores de importancia para Milwaukee son el rceptorWilliam Contreras, Andrew Vaughn en la primera base, en segunda Brice Turang, en el short Joey Ortiz, y los jardineros Jackson Chourio, Cristian Yelich, Garrett Mitchel y Sal Frelick.. Por ahí anda Steward Berroa buscando un puesto. Como segundo receptor está Gary Sánchez, con pacto de un año por chin dinero, US$1.5millones. Estará en su temporada 12.

.- (Entre los dominicanos están el infielder Jesús Madé, novato, y el veterano lanzador Gerson Garabito).

¿Proyección?: El club se ha debilitado bastante, no invirtieron en la agencia libre, y parece que no tendrán fuerzas para repetir.

NOTAS DE MLB

.- El zurdo Max Fried será el pitcher iniciador por los Yanquis ante los Gigantes, contra el derecho Logan Webb. El jardinero dominicano Jasson Domínguez está en triple A pues no le buscaron hueco en el roster. ¿Qué pasará con este muchacho? Le conviene un cambio, bien rápido, igual que a Ronny Mauricio, de los Mets.