Algunos que se han destacado en la primavera

Con el día inaugural de la temporada de MLB a menos de una semana y el primer partido de la temporada entre Yankees y Gigantes programado para trasmitirse por Netflix, es un buen momento para echar un vistazo a actuaciones destacadas esta primavera.

Matt McLain, 2B, Cincinnati - .545/.592/1.045, seis HRs en 44 turnos

El intermedista de los Rojos presentó esperanzadoras credenciales en 2023, perdió toda la temporada de 2024 con una lesión en el hombro izquierdo que provocó cirugía y tuvo una pobre estación de regreso el año pasado. Su rendimiento en la primavera sugiera que está completamente saludable, lo que fortalecerá la alineación de los Rojos.

Shea Langeliers, C, Atléticos - .359/.444/.897, seis HRs y ocho ponches en 39 turnos

El receptor de los Atléticos ha mostrado progreso en sus tres temporadas de MLB, aumentando sus cuadrangulares y promedio de bateo, y reduciendo los ponches. En 2025, pegó 31 cuadrangulares en 123 partidos. Sus números de la primavera sugieren que, a los 28 años, está en capacidad de continuar mejorando, lo que hará más letal un ataque que incluye a Nick Kurtz, Tyler Soderstrom, Brent Rooker y Jacob Wilson, entre otros.

Caleb Durbin, 3B, Boston - .394/.500/.606, siete CE y tres ponches en 40 apariciones

La actuación en la primavera del jugador adquirido desde Milwaukee ha llenado todas las expectativas, por lo que el dirigente Alex Cora lo seleccionó como su antesalista titular. Durbin llega a base con frecuencia, tiene poder de extrabase, aporta velocidad y es reconocido por un alto “Baseball IQ”. Nos luce que pronto será un favorito de la exigente fanaticada de los Medias Rojas.

Kyle Karros, 3B, Colorado - .394/.444/.667, dos HRs, ocho CE

Siendo hijo de Eric Karros, el antesalista de 23 años tiene los genes para ser un buen jugador en MLB. Esta primavera, ha impresionado con su ofensiva, buena defensa en la esquina caliente y algo de velocidad en las bases. En un equipo carente de figuras y necesitado de buenas noticias, el joven Karros es parte de los planes de presente y futuro de la nueva gerencia.

Carlos Lagrange, PD, Yankees – 1-0, 0.93, nueve ponches en 9.2 entradas

El dominicano de 22 años no hará el equipo de los Yankees, pero ha ratificado que es una de las figuras claves en el futuro inmediato de la organización. Combinando una bola rápida que ha tocado 102 mph con un sweeper, Lagrange ha arrancado elogios de Brian Cashman, gerente general de la franquicia del Bronx. Si su desarrollo continúa, estamos hablando de un futuro as de rotación.

Otros: Daulton Varsho, Josh Smith, Max Muncy (el de los Atléticos), Kyle Bradish y Chase DeLauter, entre otros.