¡Venezuela, el campeón mundial, está de fiesta!

Banderas de Venezuela cuelgan de las ventanas, cientos lucen la camisa del equipo nacional, decreto de feriado: el país amaneció de fiesta este miércoles por su primer título en el Clásico Mundial de béisbol, una celebración que algunos incluso mezclan con la caída de Nicolás Maduro.

Venezuela se impuso la víspera 3x2 a Estados Unidos en una final que paralizó a este país donde el béisbol es el deporte nacional. “El venezolano nace con el béisbol”, celebró Luis Gedler, de 44 años, al lado de una cancha en la tradicional barriada del 23 de Enero, en la capital. “Es un orgullo, lo que nadie esperaba lo hicieron ellos”.

Al fondo, niños jugaban a la pelota inspirados en la hazaña de sus ídolos.

“Muchas esperanzas”

Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja que provocó el éxtasis de la hinchada venezolana, que colmó por abrumadora mayoría el loanDepot Park de Miami.

El juego trascendió lo deportivo. Ocurrió menos de tres meses después de que fuerzas militares de Estados Unidos bombardearan Caracas y capturaran a Maduro, tildado de dictador por Washington y la oposición.

El duelo se transmitió en plazas, restaurantes, bares. Y la celebración se extendió hasta la madrugada: caravanas de decenas de motos y autos se pasearon por las avenidas de Caracas tocando bocinas y con música tradicional a todo volumen.

Las banderas siguieron ondeando en las ventanas de departamentos y casas. Muchos iban en sus autos o dentro del bus con la camisa del equipo Venezuela.

El triunfo de la Vinotinto del béisbol llegó también como un bálsamo, después del fracaso de la selección de fútbol en la búsqueda por clasificar a su primer Mundial.