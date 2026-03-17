Estas son las alineaciones de Venezuela y Estados Unidos para esta noche

La gran final del Clásico Mundial está a unas horas de celebrarse.

Venezuela y los Estados Unidos se verán las caras para determinar cuál es la mejor selección del béisbol.

Por Venezuela está previsto como lanzador el zurdo Eduardo Rodríguez, mientras que USA anunció al joven Nolan McLean.

Los suramericanos hicieron algunos cambios en su alineación y la inscribieron con:

VENEZUELA VS. ESTADOS UNIDOS 17/03/26 Alineación Venezuela 1. Ronald Acuña Jr., RF

2. Maikel García, 3B

3. Luis Arraez, 1B

4. Eugenio Suárez, DH

5. Gleyber Torres, 2B

6. Ezequiel Tovar, SS

7. Wilyer Abreu, LF

8. Salvador Pérez, C

9. Jackson Chourio, CF

Los Estados Unidos se ven así:

VENEZUELA VS. ESTADOS UNIDOS 17/03/26 Alineación EE.UU 1. Bobby Witt Jr., SS

2. Brice Harper, 1B

3. Aaron Judge, RF

4. Kyle Schwarber, DH

5. Alex Bregman, 3B

6. Roman Anthony, LF

7. Will Smith, C

8. Brice Turang, 2B

9. Byron Buxton, CF

El encuentro está pautado para las 8:00 de la noche, hora dominicana.