Estas son las alineaciones de Italia y Venezuela para esta noche

El último choque de las semifinales se preveé como una montañarusa de emociones. Venezuela e Italia se verán las caras para ver quién se medirá a los Estados Unidos en la final del Clásico Mundial.

Ambas escuadras ya presentaron sus respectivas para esta noche:

Venezuela vs. Italia 16/03/2026 Venezuela 1. Ronald Acuña Jr., RF

2. Maikel García, 3B

3. Luis Arraez, 1B

4. Eugenio Suárez, DH

5. Ezequiel Tovar, SS

6. Gleyber Torres, 2B

7. Wilyer Abreu, LF

8. William Contreras, C

9. Jackson Chourio, CF

Lanzadores abridores previstos son: Keider Montero (Venezuela) vs. Aaron Nola (Italia).

Venezuela vs. Italia 16/03/2026 Italia 1. Sam Antonacci, SS

2. Jon Berti, 2B

3. Jakob Marsee, CF

4. Vinnie Pasquantino, 1B

5. Zach Dezenzo, DH

6. Jac Caglianone, RF

7. Andrew Fischer, 3B

8. JJ D'Orazio, C

9. Dante Nori, LF





Italia tiene un récord perfecto de 5-0, tras derrotar a Estados Unidos y a Puerto Rico, dos veces subcampeón del CMB, por el mismo marcador de 8-6. Tras la derrota de República Dominicana en semifinales ante Estados Unidos, Italia es el único equipo que permanece invicto en el torneo de este año.

Venezuela tiene un récord de 4-1 –su única derrota fue contra la República Dominicana– con victorias contra los Países Bajos, Israel, Nicaragua y los campeones defensores, Japón.