Venezuela le gana duelo a Japón y avanza hacia la semifinal

Wilyer Abreu conectó un enorme cuadrangular de tres carreas por todo el jardín derecho para voltear la pizarra a favor de Venezuela en la sexta entrada y los venezolanos superaron a Japón en un enfrentamiento de brinco y espanto, ocho anotaciones por cinco y avanzar hacia la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

La selección venezolana llegó a ese sexto capitulo con desventaja de una carrera y luego de hits consecutivos de Ezequiel Tovar y Gleyber Torres, Abreu depositó en el segundo piso de las graderías del jardín derecho una recta alta del relevista japones Hiromi Itoh para voltear la pizarra y enloquecer a los venezolanos que estaban presentes en el LoanDepot Park de Miami.

Los venezolanos se encontraban debajo en el marcador luego de que Shota Morishita, quien entró al partido en lugar del lesionado Seiya Suzuki en el segundo episodio, conectara un cuadrangular de tres carreras para desempatar el marcador en el tercer episodio; sin embargo, los dirigidos por Omar López colocaron el encuentro de una sola carrera tras un jonrón de Maikel García.

Tras la salida del abridor Ranger Suarez en el tercer episodio, seis relevistas venezolanos se combinaron para dejar en sin anotaciones por seis entradas a los, hasta el momento, reinantes campeones mundiales. El zurdo Emmanuel de Jesús comandó al bullpen de Venezuela tras lanzar dos entradas y un tercio sin libertades y tres ponches.

Daniel Palencia concretó la victoria venezolana al ponchar a dos bateadores y dominar con un elevado al campocorto a Shohei Ohtani.

Ronald Acuña JR conectó cuadrangular al segundo picheo del partido y los venezolanos atacaron temprano a un Yoshinobu Yamamoto que no se pareció al que ganó el Jugador Más Valioso de Serie Mundial, pero superó varios corredores en las bases para llevarse la victoria al lanzar cuatro entradas de solo dos anotaciones y cinco ponches.

Tras el jonrón de Acuña JR, Ohtani conectó uno propio para igualar las acciones en la parte baja del primer episodio. Al inning siguiente, dobles consecutivos de Tovar y Torres dieron una ventaja momentánea a Venezuela que Yamamoto, a pesar de otorgar una base por bolas, pudo mantener de tan solo una carrera.

En la parte baja de esa entrada, Sosuke Genda abrió con boleto y se movió hasta la segunda gracias a un toque de sacrificio del noveno bate japones, Kenya Wakatsuki; Suares luego boleó de manera intencional a Ohtani, para enfrentarse a Teruaki Sato, el jardinero que viene de conectar 40 cuadrangulares y ganar el premio de Jugador Más Valioso de la liga japonesa pero que a quien había ponchado en el primer episodio.

Sato conectó un slider en conteo de tres bolas y dos strikes por encima de la cabeza del primera base venezolano, Luis Arraez, para igualar el marcador con un doblete; el batazo de dos bases del segundo bate de Japón sirvió como preámbulo para el jonrón por todo el jardín izquierdo de Morishita.

Ese cuadrangular de tres carreras de Morishita fueron las últimas carreras producidas por Japón, quienes se fueron sin anotaciones por las restantes seis entradas.

Con esta victoria, además de pasar hacia la semifinal y enfrentar a Italia el próximo lunes, Venezuela obtiene el ultimo puesto disponible para calificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 2028.

La derrota de Japón fue la primera en un Clásico Mundial de Béisbol desde la edición de 2017, cuando perdieron ante Estados Unidos en la semifinal de ese año.

Los venezolanos alcanzan la ronda semifinal por primera vez desde el 2009, cuando perdieron de Corea.