Dominicana no contará con Bello ni Sánchez en una eventual final del Clásico

República Dominicana podría enfrentar una posible final del Clásico Mundial de Béisbol con dos bajas importantes en su cuerpo de lanzadores.

El derecho Brayan Bello ya no forma parte del conjunto dominicano luego de que se confirmara días atrás su salida del torneo tras su apertura ante Israel.

El lanzador necesitaba reincorporarse al campamento de entrenamientos de los Medias Rojas de Boston para continuar su preparación de cara a la temporada de Grandes Ligas.

La salida del derecho representa una ausencia sensible dentro de la rotación dominicana.

Siguiendo el orden de la rotación que manejaba el conjunto dominicano durante el torneo, Bello era el lanzador que hubiese estado en línea para abrir un eventual partido final.

Pero el equipo tampoco contará con otra de sus piezas del pitcheo para ese posible escenario.

El zurdo Cristopher Sánchez tampoco estará disponible en un hipotético juego por el campeonato. Sánchez fue el encargado de abrir el partido inaugural del equipo dominicano en el torneo y volvió a lanzar en los cuartos de final el pasado viernes.

Ambos lanzadores, de estar en el equipo, podrían haber sido utilizados como relevistas de ser necesario en un hipotético juego por el campeonato.

Ante ese panorama, en caso de que República Dominicana logre derrotar a Estados Unidos este domingo y avanzar al partido por el título, el lanzador abridor sería el derecho Sandy Alcántara.