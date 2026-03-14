Vidal Bruján llega en cambio al Escogido desde las Estrellas por Jerar Encarnación

Los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, adquirieron este sábado al utility del cuadro y jardinero Vidal Bruján, quien tiene experiencia de cinco años en las Grandes Ligas y ha sido líder de bases robadas dos veces en la Lidom.

Para conseguir los servicios de Bruján, el Escogido envió a las Estrellas Orientales al patrullero Jerar Encarnación, a quien habían conseguido horas antes desde las Águilas Cibaeñas en una negociación en la que cedieron al outfielder Jasson Domínguez, al relevista Wilkin Ramos y un pick de novena ronda del Sorteo de Novatos 2026.

“Agradecemos a Domínguez y a Ramos por su profesionalismo y lo que aportaron al equipo, y les deseamos éxitos. Al mismo tiempo, estamos muy entusiasmados con la llegada de Bruján, un jugador dinámico y versátil que puede impactar el juego de muchas maneras en momentos claves de la temporada”, declaró el gerente general escarlata Carlos Peña.

Bruján, de 28 años y bateador de ambas manos, ha participado en 162 juegos de serie regular en la pelota dominicana durante siete temporadas, cuatro de ellas con los Toros del Este y tres con los Orientales.

De por vida en el circuito criollo acumula .345 de porcentaje de embasarse, 60 robos, 20 dobles, 78 anotadas, 54 remolcadas, 1 jonrón y .231 de promedio. En el 2020-21 comandó la liga con 11 estafas y en 2023-24 repitió el liderato con 24, en una campaña en la que su OBP fue de .400.

En postemporada en la Lidom, su average ha sido de .261, con 18 anotadas, 6 dobles, .341 de OBP y 9 robadas en 44 compromisos.

En Las Mayores, Bruján totaliza 261 partidos con los Rays de Tampa Bay, Marlins de Miami, Cachorros de Chicago, Orioles de Baltimore y Bravos de Atlanta.

En la actualidad, el oriundo de San Pedro de Macorís se encuentra con la organización de los Mets de Nueva York, tratando de quedar dentro del roster de ese club para el día inaugural.

En la Liga de la Toronja exhibe promedio de .278 en 9 juegos que incluyen .458 de porcentaje de embasarse y 3 bases robadas.