El Torneo Pesca El Dorado se hará este sábado en honor a la ARD

La quincuagésimo segunda edición del Torneo de Pesca El Dorado llevaré especial dedicatoria a la Armada de la República Dominicana (ARD), en conmemoración a su aniversario y en honor al Contralmirante (r) Benny H. Batista Castillo. La justa es organizada por el Club Náutico de Santo Domingo y se efectuará este sábado 14 de los corrientes en las instalaciones de la entidad en Andrés, Boca Chica.

Para el viernes 13 se dará inicio formal con la ceremonia de apertura y al día siguiente más de 15 embarcaciones se harán a la mar a partir de las 7:00 de la mañana para presentar ante el Comité de Pesaje a más tardar a las 6:30 de la tarde.

El reglamento del certamen consigna que embarcaciones participantes podrán salir de otros clubes y marinas siempre y cuando notifiquen ante el comité al momento de inscribirse.

En esta edición participarán pescadores de los principales clubes náuticos del país, entre los cuales se encuentran Haina, Palmar de Ocoa, Cap Cana y el anfitrión de Santo Domingo.

Se trata de un torneo individual para mayores de 16 años con una cantidad máxima de 4 pescadores por lanchas y un mínimo de dos. Las piezas capturadas deben tener un mínimo de 12 libras al momento del pesaje para poder clasificar. Todas las capturas recibirán un punto por libra.

El Comité de Pesca tendrá a su cargo todo lo relativo al evento. Está conformado por el comodoro Jorge Leroux Matos, el presidente del mismo Wally Heinsen y los miembros activos Frederich Bergés, Alfonso Khouri, Daniel Medina, Luis Córdova y Eduardo Brugal.

“Este torneo no se trata solo de una competencia, es una tradición que une a la familia náutica dominicana. Como cada año, desde su primera edición, habrá una lucha intensa para capturar el Dorado de mayor peso”, destaca una nota de prensa del comité organizador.

La ceremonia de premiación y clausura se llevará a efecto el sábado a partir de las 7:00 p.m., en el Salón Principal de la Casa Club.

La justa cuenta con el patrocinio de Mitur, Imca, Hardom, Banco Popular, ET Heinsen, KG Constructora, Prodal, Glassart, United Petroleum, Marine Trophies y Foodhall Group.

De igual modo, Grupo Cometa, Pala Pizza, Cerveza Canita, High Spirits, Kivents, Magic Blue Fishing, Manachen Group, Bebidas Tropicales, Hielo Alaska y Café Santo Domingo.

Fotos:

Comodoro Jorge Leroux Matos

Lancha Lisa durante la celebración de un torneo al pez dorado.