“Espérate… eoo”: El momento gracioso entre Cristopher Sánchez y un reportero surcoreano

La rueda de prensa de la Selección de Béisbol de República Dominicana fue marcada por jocoso momento entre el lanzador Cristopher Sánchez y un reportero surcoreano.

Mientras respondía preguntas a medios de comunicación, que hasta ese momento habían sido en español e inglés, un periodista de Corea del Sur tomó la palabra para formularle una pregunta.

Sin embargo, la pregunta fue realizada, naturalmente, en coreano. Esto provocó varias cosas al mismo tiempo: Cristopher, que no estaba usando los audífonos de traducción, escuchaba detenidamente la pregunta, se percató de que no entendía nada e intentó parar el reportero para poder entender lo que le decía.

Pero la forma en que paró al reportero fue la que hizo que todos los presentes estallaran en risa.

Sánchez soltó un “espérate… eooo”, momento que captado en video y rápidamente empezó a circular en redes sociales, donde muchos aficionados comentaron la “dominicanidad” con la que el pitcher manejó la situación.

El estelar lanzador será el abridor del partido de cuartos de final de República Dominicana, que se medirá al conjunto de Corea del Sur este viernes a la 6:30 de la noche.