Países donde se juega poco beisbol

Muchos son los fanáticos que preguntan qué tipo de beisbol se juega en muchos países que participan en el clásico mundial 2026. Inclusive, cuestionan si tienen ligas profesionales y desde cuándo están en eso.

La respuesta es más o menos similar a lo que sucede en República Dominicana. Aquí se nace jugando beisbol desde su introducción en el país a fines de 1880 y principios de 1890, y desde comienzos del siglo 20 empezaron a nacer equipos profesionales, como Licey en 1907, Estrellas Orientales en 1911 , Escogido en 1921, Águilas en 1937.

Más adelante Azucareros-Toros del Este y Caimanes del Sur en 1983 (los Caimanes jugaron seis años, luego desaparecieron y todavía están en receso). Desde 1996 tenemos a los Gigantes del Cibao con sede en San Francisco de Macorís.

El beisbol se lleva en la sangre, y se transmite de generación a generación. Tenemos el baloncesto como un segundo deporte, se practica en todo el país pues para actuar en este deporte no se necesita siquiera un estadio. Tan solo un poco de espacio y uno o dos canastos.

Luego sigue el futbol, que se practica mucho desde los años 30 o 40, pero que ha tomado impulso los últimos 20 años, mucho más con la formación de la liga dominicana de futbol profesional LDF.

¿Y qué más hay? El volibol ha sido un deporte escolar siempre, antes habían torneos de nivel sperior de 4 meses en el Distrito Nacional, siguen en otras provincias, pero este deporte sobrevive en su proyección en base a un tremendo programa que apadrina el señor Cristóbal Marte, que llevó a las Reinas del Caribe a ser mundialista.

Está el atletismo, con pocos practicantes, algunas canchas, pero pocas actividades de nivel. El boxeo es escaso, es circunstancial, y luego están todos los demás deportes, incluyendo las artes marciales. Algunos de ellos son recreativos, pero en general pueden ser de alta competencia.

MIRADA A LOS OTROS PAISES Y EL BEISBOL

INGLATERRA: Lo de ellos es el fútbol, desde luego. Este país estuvo debutando en el clásico 2025, tuvo 4 juegos y logró 1-3, con un triunfo ante el débil Brasil. Dice el reporte que en Inglaterra existe una Federación Británica de Beisbol, incluso tienen una liga profesional , y tienen el London Stadium, en el cual se han celebrado partidos de Grandes Ligas de exhibición los últimos años. En 2022 estuvieron Yanquis y Boston, por ejemplo.

Dicen que el beisbol empezó a jugarse desde 1890, y tiene su fundamento en otros dos deportes, el stoodball y el rounders. Sus principales jugadores son del sistema MLB, con doble nacionalidad.

ISRAEL. También tiene al fútbol como principal deporte , tuvo 2-2 en su actuación de este clásico, pero ha tenido experiencias notables los últimos tiempos. Dice la historia que allí se juega este deporte desde los años 70, y tienen una liga profesional en alguna región, incluyendo la capital Tel Aviv. Participan unos 500 jugadores de distintos niveles, y estuvieron presentes en el clásico del 2017 y en los Juegos Olímpicos de Toko 2021., Han actúen en el campeonato europeo de beisbol. También se benefician de la doble nacionalidad.

ITALIA.- Aquí se juega un poco más beisbol y tienen una liga que viene funcionando desde 1948. En estos tiempos, inclusive ha habido presencia de jugadores dominicanos en dicha liga, que funciona en Milán y otras ciudades. El principal promotor del beisbol se llama Bay Otto, y en su juventud vivió varios años en Estados Unidos. Han ganado 8 títulos europeos.

BRASIL.- Tienen beisbol gracias a la inmigración japonesa allí, con una liga semif profesional en Sao Paolo. Eso, les ha permitido llevar algunos jugadores a las Grandes Ligas. Se dice que en esta ciudad se juega beisbol desde 1920 y hacen un torneo universitario desde 1957., Ahora llamaron la atención porque en su nómina tuvieron a Lucas Ramírez, hijo de Manny Ramírez y madre brasileña, y José Israel Contreras jr., hijo del pitcher cubano del mismo nombre. En el clásico tuvieron 0-4.

DOS SORPRESAS.- Ganó Canadá eliminando a Cuba, y pasa a cuartos de finales por vez primera en el clásico. Su manager es Ernie Whitt, antiguo receptor.

De otro lado, Italia se llevó a México y gana el grupo B con 4 y 0, la gran sorpresa del año.