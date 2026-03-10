La importancia de una victoria

Este miércoles, 8 PM, llega el partido más relevante del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Será entre Venezuela y Dominicana, correspondiendo el home club a los sudamericanos. ¿Cuál es la importancia del enfrentamiento?

1ro. Definirá el ganador del grupo, y eso tiene sus privilegios. En este caso, se trata de lo siguiente:

a) El ganador se enfrentará a Korea del Sur en cuartos de final, y ese encuentro será este viernes, siempre en Miami.

El perdedor deberá medirse a Japón el sábado, en el mismo escenario, y estos dos equipos asiáticos proceden del Grupo C, que se jugó al otro lado del mundo.

2do. La fanaticada de ambos países ha hecho crecer la rivalidad, y un día de estos algunos se irán a los puños en las gradas, como sucedió la noche del lunes entre fans de México y Estados Unidos, en Daikin Park, estadio de los Astros de Houston.

¿Y cómo va esa rivalidad entre Venezuela y RD? A este momento, en el Clásico se han enfrentado en cinco ocasiones y los dominicanos aventajan 4-1. Venezuela ganó su último match en 2023.

3ro. Como estos dos países están clasificados para cuartos de final, llega la pregunta: ¿pudieran encontrarse de nuevo en el Clásico, este mismo año? Es correcto, pero solamente en la final.

Desde este viernes, ambos países pasan a formar parte de distintos grupos, que voy a denominar A y B. El A estaría jugando en Miami y el B en Houston. Los finalistas se verán la cara el martes 17 en Miami.

LOS PITCHERS Y SUS RÉCORDS

Otro punto relevante de este juego del miércoles está relacionado con los dos lanzadores iniciadores. El zurdo venezolano Rodríguez presenta sus números y ha tenido problemas con Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Julio Rodríguez. Ha tenido éxito contra otros, incluyendo un 0-4 de Juan Soto.

Pero el dominicano Alcántara tiene una mala historia ante los venezolanos de ahora; casi todos le han bateado con libertad y su promedio en contra está en .360 puntos.

Pero esto es la historia. Ahora llega el presente, y todo dependerá de la forma en que esté cada bateador; el pasado se queda atrás. Los pitchers evolucionan en distintos tiempos en salud, condiciones técnicas, ánimo, manejo de sus pitcheos, etc. También los bateadores, que pudieran estar enfrentando buenos o malos momentos.

LO COLECTIVO

A continuación, tenemos una mirada a números colectivos de estos equipos. Ambos llegan a este tramo invictos en 3-0. No obvien la realidad de que enfrentaron a Holanda, Nicaragua e Israel, tres equipos de inferior calidad a los que han pasado a cuartos de final. Dicen que ahora empieza “la pelota de verdad”. Que lo otro era una práctica.

Venezuela: Tiene promedio de bateo de .297, con 5 jonrones, 21 empujadas, OPS de .860 y su pitcheo tiene efectividad de 1.53. En 27 innings han ponchado 26.

Dominicana: Su promedio colectivo es de .319, con 9 jonrones y 34 anotadas, líder en estos dos últimos renglones. También son primeros en OPS con 1.180, efectividad del pitcheo de 1.80, con 30 ponches en 25 entradas.

¿Qué lectura tiene esto? Que Dominicana ha tenido mejor torneo, hasta ahora. Tiene mejor escuadra que Venezuela, y eso lo sabe todo el mundo. Claro que entre dos equipos que se parecen puede ganar cualquiera, y ese es el caso que nos ocupa.

OTRAS NOTAS

.- Paul Skenes, el lanzador estelar de Estados Unidos, tuvo su presentación el lunes ante México. En 4 innings le dieron 1 hit, 1 base por bolas y ponchó a 7.

.- Los posibles rivales de Dominicana en cuartos de final, Korea y Japón, han movido sus fichas. Japón termina invicto con 4-0 en el Grupo C. Korea fue parte de un triple empate con Taiwán y Australia, todos con 2-2, y se clasificó gracias al diferencial de carreras y unas métricas científicas que se usan ahora.

Korea batea solo .243, con 7 jonrones, 28 anotadas y OPS de .796. El bateo es su debilidad.

El otro club, Japón, batea .301, con 8 jonrones, 34 anotadas (igual que RD), OPS de .987. La efectividad está en 2.12, con 49 ponchados en 34 innings. Los japoneses son peligrosos por todos lados, bateo y pitcheo, y por eso todos les huyen.

.- ¿Y Estados Unidos? Batea para .294 (sin incluir su juego vs. Italia el martes), solo 4 jonrones, 29 anotadas, OPS de .954 y efectividad de 3.00, más 40 ponches en 27 innings.

Dominicana ha mantenido su alto nivel y está entre los tres primeros del torneo, hasta ahora. La euforia debe seguir acompañada de la confianza.