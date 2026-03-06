Banreservas reconoce a Winston “Chilote” Llenas en homenaje a los 93 años de las Águilas Cibaeñas

El Banco de Reservas de la República Dominicana entregó un reconocimiento especial a Winston “Chilote” Llenas, una de las figuras más emblemáticas del béisbol dominicano, durante un acto conmemorativo por el 93 aniversario de las Águilas Cibaeñas.

La distinción fue entregada por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, en una actividad celebrada en el Centro Cultural Banreservas en Santiago, donde se resaltó la extraordinaria trayectoria de Llenas dentro del conjunto cibaeño y su impacto en el desarrollo del béisbol profesional dominicano.

Aguilera destacó que Llenas ha sido una pieza clave en la historia de las Águilas Cibaeñas, organización a la que ha servido en distintos roles a lo largo de décadas, incluyendo jugador, dirigente, gerente general, vicepresidente y presidente del equipo.

“Winston ha sido jugador, coach, gerente general, vicepresidente y presidente de las Águilas. Es el ídolo de todas las épocas del equipo y un ejemplo para el deporte dominicano”, expresó Aguilera al entregar la distinción en nombre del Banco de Reservas y de los más de 14 mil colaboradores de la institución.

El ejecutivo bancario también resaltó los valores que han marcado la vida de Llenas dentro y fuera del terreno de juego. “Hablar de Winston es hablar de un ícono del país, un emblema de honestidad, seriedad y pulcritud. Por eso el Banco de Reservas se honra en reconocer su trayectoria y su aporte al béisbol dominicano”, afirmó.

Durante la noche también se realizó un conversatorio dedicado a la historia y legado de las Águilas Cibaeñas, en el que se abordaron momentos emblemáticos del equipo, sus principales hazañas deportivas y la influencia que ha tenido la organización en el desarrollo del béisbol profesional dominicano.

Asimismo, los asistentes pudieron apreciar una exposición especial de trofeos, fotografías y objetos históricos del equipo, presentados por primera vez fuera del Estadio Cibao, como parte de una muestra instalada durante toda la noche en el Centro Cultural Banreservas.

Al recibir el reconocimiento, Llenas agradeció el gesto de Banreservas y expresó que la distinción representa un honor tanto para él como para las Águilas Cibaeñas, institución a la que ha dedicado gran parte de su vida como jugador, dirigente y ejecutivo.

En la ceremonia también participó la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, junto a ex peloteros, deportistas y personalidades ligadas al béisbol dominicano que compartieron con Llenas en distintas etapas de su carrera.

La actividad también incluyó un conversatorio con destacados cronistas e historiadores deportivos de la ciudad de Santiago de los Caballeros y embajadores de las Águilas Cibaeñas como Luichy Sánchez y Santana Martínez.