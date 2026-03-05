¡Arranca el Clásico!

Luego de concluir de manera exitosa su miniserie de preparación en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el equipo de República Dominicana inicia esta noche su participación en el sexto Clásico Mundial de Béisbol en el Loan Depot Park de Miami.

Con una ofensiva cargada de luminarias, competente cuerpo monticular y experimentado cuerpo técnico y staff gerencial, los nuestros tienen una excelente oportunidad de clasificar a la etapa de “playoffs” del clásico. A diferencia del evento de 2023, cuando compartíamos grupo no solamente con Venezuela, sino también con Puerto Rico, el camino luce más expedito en esta ocasión.

Aunque en béisbol no hay rivales pequeños, el equipo liderado por Albert Pujols luce en buena posición para avanzar junto a Venezuela, saliendo del Pool D que también incluye a Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Haciendo una revisión rápida de los demás grupos, el Pool A podría ser escenario de sorpresas, sobre todo en vista de la ausencia de varios estelares del equipo boricua, que será anfitrión en el Estadio Hiram Bithorn de Canadá, Cuba, Panamá y Colombia. Cualquiera de los cinco equipos luce capaz de cruzar a los cuartos de finales.

En el Pool B, la interrogante lógica es cuál será el equipo que acompañe a la maquinaria de Estados Unidos, uno de los grandes favoritos del evento. México, semifinalista en el Clásico de 2023, cuando le dio un gran partido a Japón antes de quedar eliminado, es el principal candidato.

Sin embargo, Italia es un equipo que merece seguimiento, con una ofensiva que encabezarán Vinnie Pasquantino, Jac Caglianone y Dominic Canzone y un aceptable cuerpo monticular encabezado por Aaron Nola, Michael Lorenzen y los relevistas Greg Weissert, Matt Festa, Kyle Nicolas y el veterano Adam Ottavino, entre otros.

Gran Bretaña y Brasil tendrían que lograr un milagro para avanzar.

En el Grupo D, que inició en el Tokyo Dome en las últimas horas del miércoles, Japón y Corea deben ser los que viajen a Florida, superando a China Taipei, Australia y la República Checa.

Los campeones defensores presentan una letal escuadra encabezada por dos de los mejores jugadores del planeta: Shohei Ohtani y el lanzador Yoshinobu Yamamoto. Además de otros jugadores de MLB, como Seiya Suzuki, Kazuma Okamoto, Munetaka Murakami y el lanzador Yusei Kikuchi, Japón cuenta con el principal talento que participa en la NPB, la segunda mejor liga de béisbol del mundo.

República Dominicana inicia su participación en el Clásico esta noche (viernes) ante Nicaragua. Luego de un día libre el sábado, se miden a Países Bajos el domingo y a Israel el lunes en partidos que iniciarán al mediodía hora dominicana.

Estos encuentros preparan el escenario para el partido más atractivo del Pool D, República Dominicana contra Venezuela el miércoles a partir de las 8 de la noche.