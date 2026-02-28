Starling Marte llega a un acuerdo con los Reales

Los Reales han llegado a un acuerdo con el jardinero dominicano Starling Marte, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el sábado. El club no ha confirmado el pacto.

Marte, de 37 años, viene de concluir su 14ta temporada en MLB en la que retrocedió el tiempo.

Jugando en un rol a tiempo parcial por primera vez en su carrera, Marte participó en 98 juegos para los Mets, dejando una línea ofensiva de .270/.335/.410 con un OPS de .745. Su producción ofensiva (OPS+ de 111) estuvo muy por encima del promedio de la liga, y fue la mejor de Marte desde el 2022, una campaña en la que fue todoestrella y recibió votos para el JMV. Desde el 1ro de junio hasta el final de la temporada del 2025, a Marte le fue aún mejor, bateando .289 con un OPS de .766.

Esto marcó un resurgimiento inesperado para Marte, quien comenzó el año sin un puesto definido. Después de que los Mets firmaran al también quisqueyano Juan Soto la temporada baja pasada, exploraron la idea de cambiar a Marte, e incluso le informaron al jardinero derecho sobre su intención. Pero no se materializó ningún acuerdo, dejando a Marte con un papel menor, un cambio que afrontó con gran profesionalismo.

En esta etapa de su carrera, Marte se perfila principalmente como bateador designado. El dos veces ganador del Guante de Oro disputó sólo 12 partidos en los jardines la temporada pasada. También es el líder activo en bases robadas, pero esa parte de su juego también ha disminuido: se estafó siete almohadillas en el 2025, llevando el total de su carrera a 361.