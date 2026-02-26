Carlos Lagrange y los principales prospectos dominicanos

En el béisbol organizado se dan casos de peloteros que aparece de la nada para sorprendernos a todos, como lo sucedido a Carlos Lagrange, quien forma un grupo selecto de talento joven dominicano, la mejor carta de presentación del futuro y relevo de las estrellas dominicanas destacadas hoy día en las Mayores.

El diestro de los Yankees no es parte del top 10 de nóveles, pues su historia no es como la de Leo De Vries, Jesús Made o Samuel Basallo, el trío criollo presente en los primeros 10 de la lista de los 100 mejores prospectos de MLB. Lagrange es un tipo de 6'7"; cumplirá 23 años en mayo, firmado con casi 19 primaveras por apenas 10 mil dólares.

Cuando hablo de estar en el punto exacto, a la hora precisa, me refiero a la primera presentación del dominicano en una práctica de bateo en vivo (BP live en el argot del juego), enfrentó al capitán Aaron Judge, tirando una recta a 103 millas que provocó aplausos de parte del equipo técnico de los Mulos. Lagrange fue seleccionado en ronda 10 del Sorteo de Novatos Lidom 2025 (Gigantes del Cibao). El prospecto número 2 de NYY está como invitado fuera de roster y tuvo un magnífico 2025 (168 ponches en 120 entradas entre Clase A Avanzada y Doble A).

Jesús Made es un adolescente de 18 años, prospecto 3 de MLB, Infielder de Milwaukee, con un bono de 950 mil dólares. Tiene dos campañas de servicio, incluyendo un 2025 entre Clase A Baja y Doble A (.285-6-61, 47 robos). Lo proyectan con un potencial 30-50 (jonrones y robadas).

Leodalis De Vries es lo más parecido a una feria mecánica. San Diego le otorgó 4.2 millones de dólares, cambiado a los Atléticos, tuvo un 2025 redondo, incluyendo .281-5-16 en Doble A, acumulando 15 cuadrangulares, 74 remolcadas la temporada pasada. El torpedero ambidiestro, prospecto número 4, tiene uno de los bates más rápidos y poderosos del béisbol menor. Los Atléticos esperan formar un equipo a su alrededor en un par de años.

Samuel Basallo ha promediado más de 20 jonrones las últimas tres temporadas en las Menores. Receptor e inicialista de 21 años, prospecto 10 de las Mayores (.165-4-15 en MLB). Trabajó con su físico en el invierno (rebajó 15 libras). En agosto, tras su debut, firmó una extensión de contrato de 67 millones por ocho años y una opción del equipo que subiría a 88 MM. Basallo cuadró la caja.

Josué De Paula es un jardinero dominicano, nacido en Brooklyn, pero firmado en RD por los Dodgers. Es el prospecto 15 de MLB, proyectado para estar en el equipo grande en 2027. Tuvo un 2025 de 13 jonrones, 32 robos entre Clase A y Doble A. Con el talento de los bicampeones tendrá que azotar las Menores para abrirse un hueco.

Completan el top 100 de dominicanos en las Mayores, Luis Peña, infielder de Milwaukee de 19 años, prospecto 26. El catcher francomacorisano Rainiel Rodríguez, 37 de MLB (subió del puesto 96 gracias a sus 20 jonrones entre Rookie y Clase A Avanzada). Josuar González, SS de 18 años, colocado número 44, pertenece a SFG, con un bono de 3.0 MM, bateó .288 en DSL el año pasado. Edward Florentino, OF e inicialista de los Piratas, firmado por 395 mil dólares, posicionado 50.

Uno que brilló en el invierno, Ángel Genao, de Cleveland, prospecto 66. Su compañero Enmanuel Rodríguez, de los Mellizos, ocupa el puesto 74. Jarlin Susana, lanzador, Washington, es el número 80. El OF Jhosua Báez, nació en Boston, pertenece a San Luis, posición 87. Emil Morales, nacido en España, de los Dodgers, cierra el ciclo de dominicanos en el top 100 (número 91).