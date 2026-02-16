Notable mejoría para Boston

La temporada de Grandes Ligas 2025, los Medias Rojas tuvieron record de 89-73 finalizando en tercer lugar de la Divisiòn Este Liga Americana, detrás de Toronto y Yanquis. Eso fue malo, porque no pudieron llegar a los 90 triunfos, una meta siempre importante para poder optar por un puesto en postemporada.

En el invierno,Boston ha hecho varios movimientos relevantes, algunos de ellos clave para provocar una mejoría. Por ejemplo, está la firma de los lanzadores Ranger Suàrez, quien viene de una buena actuación con los Filis de Filadelfia

Con 12-8 y buena efectividad de 3.20. Boston le dio pacto de 5 años por US$130 millones, y lo unirà a Garrett Crochet como un binomio de zurdos que pueden hacer mucho daño al contrario.

Tambièn firmaron al derecho Sonny Gray, un veterano de 36 años que viene de una actuación de 14-8 y 4. 28, y logró pacto de 3 años por US$75 millones, a pesar de su edad. Pero, Gray vendió bien sus 180 innings y 201 ponchados el año pasado, y esto es vàlido.

Los otros pitchers de rotación son el dominicano Bryan Bello, de Samanà (y pitcher de rotación también de Dominicana en el clásico mundial), y tal vez Johan Oviedo, otro derecho nativo de Cuba. Oviedo tiene 6 pies 6 pulgadas y solo 27 años de edad.

El cerrador lo es el cubano Aroldis Chapman,. Quien se ha reinventado con gran éxito a los 37 años . En 2025 tuvo 32 salvados, efectividad super buena de 1.17 , 85 ponchados en 61.1 innings. Luego vienen un monton de relevistas.

En la parte ofensiva consiguieron los servicios del venezolano Willson Contreras, firmado desde la agencia libre por 5 años y US$87.5….. Y añadieron, en cambio múltiple , al antesalista Caleb Durbin, quien procede de Milwaukee.

INFIELDERS: Empezando por el infielder que “juega fuera del cuadro”, el cátcher, lo es el venezolano Carlos Narvàez, Contreras estarà en la inicial, en la segunda base Marcelo Mayer , en el short Trevor Story, y Durbin en la tercera.. Recientemente contrataron al veterano utility Isiah Kiner Falefa, sumamente valioso. Triston Casas, que no ha explotado todavía como se esperaba, estarà en los entrenamientos como una posible pieza de cambio, o como un seguro por si alguien se lesiona.

JARDINEROS: Jarren Duràn estarà en el bosque izquierdo, en el central la estrella defensiva Ceddane Rafaela, y en la parte derecha otro venezolano, Wilyer Abreu…Todavìa quedan disponibles, para los jardines y designado Roman Anthony y el japonés Masataka Yoshida.

EL MANAGER: Alex Cora va a su 8va. temporada consecutiva como dirigente, lo cual es meritorio. El debutò con los Medias Rojas en 2018 ,en la regular obtuvo 108 victorias y luego se dirigió a ganar la serie mundial a los Dodgers.

EL ESTADIO: Siempre es bueno recordar que los Medias Rojas juegan en Fenway Park, uno de los parques más pequeños de Grandes Ligas, con un poco màs de 37 mil asientos. Fue inaugurado en 1903, es decir que tiene 123 años de historia. (Aquí quieren derrumbar el histórico Estadio Quisqueya.).

Boston luce mucho mejor para esta próxima campaña, no creo que tengan problemas en cruzar de los 90 triunfos, y los veo con fortaleza y diversidad para ganar la Divisiòn Este. Esas son malas noticias para Toronto y Yanquis.

DE CUMPLEAÑOS: Este 17 de febrero los Leones del Escogido están de cumpleaños, en total 105 años, y los asumen con alegría porque disfrutan de buen momento. Ellos han ganado el tìtulo los dos últimos años y ahora suman 18 coronas, para el tercer lugar de la liga, detrás de las 24 del Licey 22 de las Aguilas. Felicitaciones.

OTRAS NOTAS DE BEISBOL .-

.- Roman Anthony, el chico de Boston, será el sustituto del lesionado Corbin Carroll como jardinero de Estados Unidos en el clásico mundial. Anthony tiene 21 años de edad, y fue subido el año pasado con una actuación de .292, 8 jonrones y 32 empujadas en 71 partidos..De seguro será jugador alterno .

.—Como se esperaba, los Toros del Este ratificaron al gerente general Jesùs Mejìa y al manager Victor Estevez, en una buena decisión. El club llegó hasta la final perdiendo del Escogido.

.- Los Cerveceros de Milwaukee firmaron al infielder Luis Rengifo, venezolano que estaba en la agencia libre..-

.- Los Dodgers de Los Angeles anunciaron que el infielder Tommy Edman no podrá empezar la campaña por una operación en el tobillo derecho..Tampoco iniciarà Kike Hernàndez, y para la segunda base proyectan a Miguel Rojas.

.- Los Angelinos firmaron al veterano infielder Adam Frazier… El club dijo, además, que Mike Trout piensa volver al jardín central, luego de jugar en el bosque derecho en 2025.