Notas de la Serie

Concluida la Serie del Caribe número 68, México obtuvo por décima ocasión el título de campeón, esta vez con la ventaja de que estaba representado por dos equipos, los Charros de Jalisco ganadores de la corona de su circuito y los Tomateros de Culiacán, subcampeones. La ausencia de Venezuela provocó esa situación, que ocurre por tercera vez en la historia del evento.

En 1974 un conflicto salarial entre los jugadores y la liga venezolana no les permitió asistir al compromiso efectuado en Hermosillo. Fueron sustituidos por los subcampeones del torneo mexicano de ese año, los Venados de Mazatlán. Los campeones fueron los Yaquis de Obregón. Esa vez, no obstante, ganaron los Criollos de Caguas, dirigidos por Bobby Wine.

En 2008 sucedió por segunda ocasión. La liga de Puerto Rico no organizó ese año su torneo y en consecuencia no pudieron participar en el certamen ensamblado en el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros. El Licey que había perdido el banderín del circuito local de los anfitriones Águilas Cibaeñas ocuparon el lugar de los boricuas, consiguiendo el triunfo al superar a las Águilas en el juego definitivo. Ha sido la única vez que un conjunto que no ganó la corona de su liga terminó ganado el torneo caribeño.

La principal hazaña del certamen de este año la protagonizó el intermedista de los Charros Michael Wielansky empatando la marca de catorce incogibles en un evento. Establecida por el cubano Pedro Formental en 1953, fue igualada por Randy Ready, Roberto Alomar y Emilio Bonifacio, en 1986, 1995 y 2023. La hazaña le valió a Wielansky ser seleccionador Jugador Más Valioso de la serie.

El dirigente campeón Benjamín Gil logró la corona después de cinco intentos. Había optado por esta cuatro veces dirigiendo a los Tomateros y en el certamen anterior con los Charros que, aun alcanzando la primera posición, perdieron el cetro en el partido decisivo final del Escogido quisqueyano. En las últimas dos series, Gil ha logrado la victoria en diez de doce partidos y ahora su marca total se coloca en 21-13, promedio de .618, el mejor entre los que han conducido en un mínimo de quince juegos.