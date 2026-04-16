Cámara de Representantes de Estados Unidos avalan proyecto que apoya a los haitianos

En un inusual momento bipartidista, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que podría ampliar las protecciones temporales para los inmigrantes haitianos, un esfuerzo con pocas probabilidades de prosperar pero que busca contrarrestar los intentos del presidente Donald Trump de poner fin al programa.

El proyecto de ley, impulsado por los demócratas de la cámara baja con un puñado de republicanos pese a las objeciones del liderazgo del Partido Republicano, exigiría que el gobierno de Trump prorrogue tres años el estatus de protección temporal para los haitianos. Eso permitiría que cientos de miles de inmigrantes que cumplan los requisitos permanezcan en Estados Unidos sin temor a la deportación.

La votación fue de 224-204, lo que provocó aplausos en el hemiciclo. Pero la medida enfrenta incertidumbre en el Senado, y el presidente republicano casi con seguridad intentará vetarla.

La representante demócrata Ayanna Pressley, de Massachusetts, quien es copresidenta del Caucus de Haití en la Cámara de Representantes y representa a una de las mayores comunidades haitianas del país, afirmó: “Sé de primera mano lo importantes que son nuestros vecinos haitianos para nuestras comunidades, para nuestra vida cívica, para nuestra cultura, para nuestra fuerza laboral, para nuestra economía”.

Durante el debate, enumeró las cifras de inmigrantes haitianos que trabajan en el sector de la salud, la construcción de viviendas y otras industrias. Los haitianos con estatus legal temporal “no son el problema; al contrario, son parte de la solución”, sostuvo.

Pressley ha señalado que deportar a haitianos de regreso al atribulado país caribeño sería una “sentencia de muerte”, dados los efectos de los desastres naturales y la violencia de las pandillas. “El Congreso puede hacer lo correcto”, manifestó.

El Congreso intenta actuar antes que la Corte Suprema

El esfuerzo por ayudar a 350,000 haitianos que viven legalmente en Estados Unidos se produce mientras el gobierno trabaja para poner fin al estatus legal temporal de varios grupos, exponiéndolos a la deportación.

En menos de dos semanas, la Corte Suprema se dispone a considerar un caso acelerado que pondría fin al estatus de protección para inmigrantes haitianos y sirios, en una impugnación que muchos consideran una amenaza para el programa en general. El gobierno presentó apelaciones de emergencia después de que tribunales inferiores impidieron el fin inmediato del programa.

Esto forma parte de los esfuerzos del gobierno por despojar de estatus legal a ciertos grupos de inmigrantes, mientras la Casa Blanca busca cumplir la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de la historia. Unas 1.3 millones de personas que huyeron de países de todo el mundo han recibido estatus de protección temporal en Estados Unidos.

Las protecciones para Haití, aprobadas por primera vez tras el devastador terremoto de 2010, se han prorrogado en múltiples ocasiones. El Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que no viajen a Haití “debido a secuestros, delincuencia, actividad terrorista y disturbios civiles”.

Guerline Jozef, directora general de la Haitian Bridge Alliance, una organización de defensa, luchó por contener las lágrimas mientras describía el miedo a las deportaciones que recorre a la comunidad.

“Estamos preguntando: ¿dónde estarán ustedes, del lado correcto de la historia?”, expresó en una conferencia de prensa fuera del Capitolio. “¿O seguirán causando trauma a personas que no piden nada más que seguridad y protección?”.

Trump ha descrito a los migrantes de países más pobres con términos vulgares, y dijo falsamente que los migrantes haitianos en Ohio se comían a los gatos y perros de sus vecinos.

La mayoría conservadora del tribunal ha permitido que se ponga fin al estatus legal temporal de un total de 600.000 personas de Venezuela mientras se desarrollan las demandas, dejándolas expuestas a una posible deportación.

Los legisladores, entre ayudar a los haitianos o alinearse con Trump

La representante Laura Gillen, demócrata por Nueva York, cuyo distrito incluye la comunidad haitiana de Long Island, dijo que prometió a sus electores que trabajaría para proteger su estatus. Presentó la legislación junto con el representante republicano Mike Lawler, también de Nueva York, tan pronto como asumió el cargo el año pasado.

“Es cruel esperar que los haitianos se vean obligados a regresar a estas condiciones mortales y peligrosas”, declaró Gillen en conferencia de prensa. “Hay vidas humanas en riesgo”.

Lawler dijo que existen diferencias de opinión sobre la política migratoria, pero que los inmigrantes haitianos se han vuelto vitales para su comunidad y que expulsarlos sería injusto e imprudente.

“Son dueños de pequeños negocios, son enfermeros, son cuidadores, participan en nuestra economía y cuidan de ciudadanos estadounidenses”. “El Congreso tiene la responsabilidad de actuar”.

Pero el legislador Jim Jordan, republicano por Ohio, denunció la cantidad de inmigrantes, incluidos haitianos, que han ingresado a Estados Unidos, y citó los esfuerzos demócratas por frenar la financiación de las labores de control y deportación.

“Convertir lo temporal en permanente”, dijo, “ese es su plan”.

El representante Brandon Gill, republicano por Texas, dijo que el programa era una “amnistía de puerta trasera” para extranjeros.

Para el representante Tom McClintock, republicano por California, el estatus temporal otorgado por primera vez durante el gobierno del entonces presidente Barack Obama se ha convertido en “una invitación sin fecha de caducidad” para que los inmigrantes entren al país —incluidos algunos de manera ilegal— y permanezcan.

“El gobierno de Trump ha escuchado los clamores del pueblo estadounidense”, aseguró.

Una maniobra legislativa para forzar votaciones

La votación fue el esfuerzo más reciente de los demócratas de la cámara para maniobrar y superar a la mayoría republicana mediante una petición de descarga, antes una herramienta poco común, pero ahora utilizada cada vez más para formar coaliciones bipartidistas.

El proceso de petición de descarga obliga a que el proyecto de ley llegue al pleno de la cámara para su consideración, pasando por encima del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, y de los líderes republicanos. Se utilizó para ayudar a aprobar una legislación que exigía al Departamento de Justicia divulgar los archivos de la investigación por tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Los republicanos mantienen una mayoría estrecha en la cámara y, por lo general, pueden rechazar este tipo de iniciativas demócratas. Pero demócratas y republicanos han formado alianzas bipartidistas para alcanzar la mayoría necesaria en las peticiones de descarga.

El esfuerzo de Pressley para impulsar la petición de descarga obtuvo el apoyo de cuatro republicanos en la petición inicial, y de varios más cuando llegó a la votación al pleno.