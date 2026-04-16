Rangers remontan con 4 carreras en la novena entrada y vencen a Atléticos por 9-6

Joc Pederson conectó el sencillo de la ventaja en una novena entrada de cuatro carreras y los Rangers de Texas remontaron al final para imponerse el jueves 9-6 sobre los Atléticos e igualar su serie de cuatro juegos.

Nick Kurtz conectó un doblete de tres carreras, un batazo corto que Wyatt Langford no pudo alcanzar en el jardín izquierdo, para darles a los Atléticos una ventaja de 6-5 con dos outs en la octava entrada.

Jake Burger y Josh Jung pegaron sencillos para abrir la novena contra Justin Sterner (0-2). Kyle Higashioka se embasó cuando Sterner fildeó su toque y lanzó por encima de la cabeza del boricua Darell Hernaiz en tercera para un error, lo que permitió que Burger anotara la carrera del empate.

Pederson puso al frente a los Rangers, y el dominicano Ezequiel Durán amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras.

Brandon Nimmo conectó un sencillo impulsor en la tercera entrada ante Jacob López, y Burger añadió un elevado de sacrificio en la quinta para poner a Texas arriba 2-0.

Cal Quantrill (1-0) lanzó una novena sin carreras y se acreditó la victoria.