Licey logra el triunfo 100 para Dominicana en Serie del Caribe

En el partido celebrado el martes 2 de febrero de 1999 en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan Puerto Rico, el Licey conquistó su victoria número 45 en la historia de las Series del Caribe en el primer choque de este clásico, el cual fue el éxito número 100 para equipos dominicanos.

Con esta proeza, Dominicana se convirtió en el primer país en alcanzar los 100 triunfos en la segunda etapa. La misma fue ante los Cardenales de Lara, de Venezuela.

Un gran trabajo monticular del derecho Manny Aybar, quien lanzó cinco entradas aceptando apenas dos hits y el bateo oportuno de Neifi Pérez, quien remolcó cuatro vueltas, tres de estas mediante un jonrón de tres vueltas en la parte de arriba del noveno acto sellaron la victoria 10-2 de los felinos.

Al día siguiente, Dominicana venció al equipo de México, representado por las Águilas de Mexicali 6 - 3. En este encuentro, el derecho Darío Pérez lanzó cinco episodios de dos hits y una carrera y con el madero se destacaron, Neifi de nuevo con tres imparables, Ronnie Belliard y Luis Polonia con dos hits cada uno, David Ortiz y Juan Encarnación con un jonrón cada uno con uno en base. Otros que conectaron hit fueron Luis Castillo, Manny Martínez y Henry Mercedes,

Dominicana con estas dos victorias de los Tigres, establecieron una marca de más triunfos seguidos en Serie del Caribe en las dos etapas con 12, con lo cual superó las 11 alcanzadas por Cuba entre los años 1951, 1952 y 1953.

Diez de estas doce victorias seguidas fueron alcanzadas por las Águilas Cibaeñas, combinando las series de Hermosillo, México, en 1997 y de Puerto La Cruz, Venezuela en 1998 más las dos victorias por los azules de Licey.

El jueves 4 de febrero, los Tigres extendieron la racha a 13 triunfos al derrotar a los Indios de Mayaguez de Puerto Rico 5-1 con un trabajo monticular de seis innings del zurdo Valerio De los Santos y el relevo de Miguel Batista, quien lanzó dos entradas, así como Anthony Chávez, quien tiró el último episodio para sellar el triunfo. Licey finalizó ganando la serie 5-2.