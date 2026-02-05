Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Miguel Andújar pacta con San Diego por un año y 4 millones de dólares

Bateó para .318 con diez jonrones y 44 carreras impulsadas el año pasado para los Atléticos y Cincinnati, que lo adquirió el 31 de julio a cambio del lanzador de ligas menores Kenya Huggins.

Miguel Andújar, de los Rojos, festeja tras batear un jonrón ante los Cachorros, el 19 de septiembre de 2025.ap

Nueva York

Miguel Andújar y los Padres de San Diego alcanzaron el miércoles un acuerdo de un año por cuatro millones de dólares, informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso.

Andújar puede ganar más de 2 millones en bonos por rendimiento. El jardinero devengó un salario de 3 millones el año pasado.

El dominicano, quien cumplirá 30 años el 2 de marzo, bateó para .318 con diez jonrones y 44 carreras impulsadas el año pasado para los Atléticos y Cincinnati, que lo adquirió el 31 de julio a cambio del lanzador derecho de ligas menores Kenya Huggins.

Con nueve años de experiencia en las Grandes Ligas, Andujar tiene un promedio de bateo de .282 con 53 jonrones y 223 carreras impulsadas para los Yankees de Nueva York (2017-22), Pittsburgh (2022-23), los Atléticos (2024-25) y Cincinnati.

Andújar, quien también juega en la tercera base, bateó para .297 con 27 jonrones y 92 carreras impulsadas en 2018, terminando segundo detrás de Shohei Ohtani en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana.

