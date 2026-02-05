El equipo dominicano armándose para el Clásico Mundial

Este miércoles quedaron definidos los rosters de los equipos que estarán presentes en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el mismo será presentado este jueves a las 9.00 de la noche.

En el caso de nuestra nación debemos considerar que tenemos un equipo gerencial-operativo con gente de categoría, ligada al negocio y con el elemento disciplinario como punto principal. Tener a Nelson Cruz en la gerencia, más un equipo operativo de primera y un Albert Pujols dirigiendo en el terreno, una leyenda del juego que no necesita presentación, avalan una estructura a vencer.

Nuestra novena estará formada por un Dream Team ofensivo que en el papel no tendrá nada que envidiarle a las selecciones de Japón, siempre el equipo a vencer por su disciplina y entrenamientos que comienzan meses antes del evento, y Estados Unidos.

Austin Wells será el catcher de planta. Su madre es de origen dominicano (la dama es prima del exdiputado Yille Fernández). Vladimir Guerrero Jr estará en la inicial; Ketel Marte en la intermedia; Manny Machado ocupará la antesala; Jeremy Peña y Geraldo Perdomo en el short y unos jardines de lujo con el sin par Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Julio Rodríguez. Junior Caminero arrancará como el principal hombre en la posición de designado. La banca incluye a Oneil Cruz, Amed Rosario y Johan Rojas. Están pendientes por confirmar el veterano del clásico Carlos Santana y el catcher Yainer Díaz (en su defecto estará Agustín Ramírez o Samuel Basallo).

Para muchos el talón de Aquiles de nuestro equipo siempre ha sido el picheo abridor, que en esta ocasión nos presenta a Cristopher Sánchez como punta de la rotación, con el Cy Young Sandy Alcántara, Bryan Bello y Luis Severino. En el relevo habrá hombres experimentados tales como Seranthony Domínguez, Gregory Soto, Wandy Peralta, Camilo Doval, Carlos Estévez...

En sentido general es un equipo que se ha formado a base de sacrificios, sobre todo por la dificultad que enfrentan los gerentes de las diferentes selecciones con el fatídico asunto de los seguros de los jugadores y los obstáculos puestos por los equipos de Grandes Ligas a las selecciones, salvo los nipones con su gran cantidad de jugadores provenientes de la Liga Japonesa y los norteamericanos, los auténticos dueños del negocio.

La suerte está echada, con los entrenamientos de Grandes Ligas casi iniciando, tenemos un material ofensivo envidiable y una estructura gerencial que de seguro no permitirá pendejadas ni ñoñerías a nadie; estamos más que seguros de presentar nuestro mejor nivel a partir del 6 de marzo, fecha prevista para enfrentar a la selección de Nicaragua en la ronda eliminatoria.