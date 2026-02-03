El Clásico Mundial y otras modalidades estarán presentes en MLB The Show 26

La cuenta oficial del videojuego MLB The Show 26 publicó en sus distintas redes sociales un avance de cómo será el estilo de juego del videojuego que se publicará el 13 de marzo del presente año.

En el tráiler, que tuvo una duración de casi dos minutos, se observó que el modo de juego Diamond Dynasty incluirá a los 20 países participantes del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Video Tráiler de MLB The Show 2026



En ese sentido, parte de los uniformes que usarán República Dominicana, Estados Unidos y Colombia se constataron durante el anuncio promocional.

Además, el Tokyo Dome, de Japón, y el Estadio Hiram Bithorn, de Puerto Rico, estarán presentes en está nueva edición. Ambos estadios serán sedes de la venidera justa mundialista.

Por su parte, once universidades estarán disponibles para el Road to the Show, una modalidad dentro de las distintas entregas ofrecidas por San Diego Studios y Sony donde se emula una carrera desde el nivel amateur hasta las Grandes Ligas.

Las universidades que se observaron fueron las siguientes: Michigan, Stanford, Florida y Arkansas. La presencia de estás 11 universidades llevará a que la nueva edición cuente con un total de 19, debido a que anteriormente se habían sumado ocho.

Asimismo, según la página oficial de PlayStation, distintas nuevas modalidades estarán presentes en la venidera entrega.

El video promocional concluyó con una pista sobre Albert Pujols y Félix Hernández como nuevas leyendas del modo de juego "Diamond Dynasty".

¿Quién es la portada?

Hace unos días, San Diego Studio había anunciado que el jugador de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, protagonizará la portada por segunda vez. Anteriormente, fue la imagen de MLB The Show 18.

Aaron Judge, el pelotero de la portada del videojuego MLB The Show 2026Imagen tomada de la cuenta de X de MLB The Show (@MLBTheShow)

La propia portada, publicada el 27 de enero, muestra indicios del modo colegial y Clásico Mundial.