El Escogido de Felipe y Moisés

Hay una versión de los Leones del Escogido que fue exitosa en la Serie del Caribe, ganando el segundo cetro del equipo. Resulta que los rojos ganaron su primera corona en 1988, y volvieron a ganar en el clásico de 1990, esta vez celebrado en la ciudad de Miami.

Lo interesante de esta Serie fue que por vez primera Felipe, de manager, y Moisés Alou, de jugador, pudieron reunirse en el mismo equipo, y tuvo que ser el Escogido. ¿Por qué?

Porque Moisés perteneció siempre a las Aguilas, nunca al Escogido, y jamás jugó bajo la tutela de su padre en la pelota invernal. Ese año, sin embargo, Felipe lo tomó de refuerzo y pudieron ser “general y soldado” en el clásico caribeño.

Luego, los hechos sucedieron a favor de ambos, el 20 de mayo de 1992 Felipe fue nombrado manager de los Expos de Montreal, y allí estaba Moisés en uno de los jardines. Con su padre jugaría 5 años, partiendo hacia hacia Florida luego del 2006.

Felipe sería manager de Montreal hasta 2001, diez años, pero conseguiría nuevo empleo de dirigente con su club original Gigantes de San Francisco para el período 2003-06. ¿Y qué pasó con Moisés, por dónde andaba? Moisés estaba en otros rumbos, habiendo jugado para Florida, Houston y Chicago, hasta el 2005, cuando firmó en la agencia libre con los Gigantes, allí estuvo dos años, nuevamente con su padre.

¿Pueden ustedes imaginar una dicha mejor que esa?

CAMPEON 1990

El caso es que el Escogido fue campeón de la Serie del Caribe 1990, con una constelación de jugadores relevantes bajo el mando de Felipe. ¿Quiénes estaban en el equipo?

Figuras de la historia roja como Rufino Linares, Junior Noboa, Nelson Liriano, Junior Felix, Gerónimo Berroa, Jorge Brito, el refuerzo Marquis Grissom, Luis de los Santos, José Vizcaíno, Mel Rojas (padre) y un monton de jugadores de los otros clubes, que incluyó a José Rijo y Pedro Julio Astacio, del Licey.

El Escogido fue campeón con 5-1, superando a los Senadores de San Juan de Puerto Rico, Naranjeros de Hermosillo y Leones de Caracas. En el equipo de estrellas estuvieron Liriano como segunda base, Moises jardinero central y Rufino en el derecho. Felipe Alou fue manager y Gerónimo Berroa el MVP al pegar de 15-4 con 2 jonrones y 3 remolcadas.

DOMINANDO: En su primer partido del domingo en la Serie del Caribe de Guadalajara, el Escogido dominicano venció 5 por 4 a los Charros de Jalisco, que no pudieron reaccionar lo suficiente. Por ahí anda ahora el manager mexicano, Benjamin Gil, “privando” en guapo y dice que puede ganarle a Dominicana, ahora y también en el clásico. Gil es el dirigente mexicano en el evento mundialista del próximo mes de marzo, pero no veo necesidad de “aguajear “ con eso.

Este lunes,los Leones vencieron a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, 5 por 3, con dominio del pitcheo de Enny Romero los primeros 5 innings (3 hits, 0 carreras). Los boricuas reaccionaron ante el relevo, pero se quedaron cortos.. Junior Lake haciendo de las suyas, tiene de 7-6 en dos juegos, y ya se perfila como el MVP.

En 2025, los Leones fueron campeones de la Serie del Caribe y el pitcher Esmil Rogers se llevó el premio del MVP.

LA HISTORIA: El Escogido busca su 6ta.corona caribeña, y si la consigue empatarán con las Aguilas en el segundo lugar de todos los tiempos. El primer puesto está en manos de Licey con 11 y también tienen 5 los Criollos de Caguas y Santurce, que participa en esta versión.

LAS AMÉRICAS: Ahora nos topamos que en Caracas, Venezuela, celebrarán la llamada Serie de las Américas, una contraparte revanchista de los venezolanos contra la Serie del Caribe. El evento arranca el viernes 6, y tendrá un montón de países: Nicaragua, Panamá, Colombia,Curazao, Cuba, Venezuela y hasta Argentina, pero a jugar pelota, no fútbol.

¿Es parte del show? Por eso mantengo la teoría de que ahora mismo se está armando un arroz con mango con posibles resultados negativos.

LOS MILLONES: Muchos dicen que los Rojos de Cincinnati “ engañaron” al antesalista venezolano Eugenio Suárez con un pacto de US$15 millones por un año. ¿Y qué hizo Suárez en el 2025, cuáles fueron sus números?. Resulta que este señor tuvo 49 jonrones y 118 empujadas, pero bajo promedio de .228 y bajísimo también en OBP con .298. Apenas recibió 34 bases por bolas y se ponchó 196 veces… Así las cosas, yo no lo hubiese contratado, nunca está en base y se poncha demasiado..