Francisco Lindor tampoco participaría en el Clásico Mundial

Puerto Rico enfrenta su baja más dura en el camino al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (MLBPA) informó durante la madrugada del sábado que el estelar campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York , Francisco Lindor, no participará en el torneo en marzo.

En un escueto comunicado publicado en su cuenta de X, la MLBPA indicó que la ausencia se debe a una operación de limpieza en el codo derecho realizada el pasado octubre.

“Francisco (Lindor) está obviamente decepcionado por no poder participar. Sin embargo, debido a las restricciones del seguro del Clásico Mundial, no es elegible para ver acción en los juegos”, dijo la entidad.

“Participará plenamente en todas las actividades de los entrenamientos de primavera”, agregó.

Lindor, de 32 años, es el líder de la novena puertorriqueña. Fungió como capitán del “Team Rubio” en la edición de 2023, cuando Puerto Rico cayó en los cuartos de final frente a México.

El cagüeño debutó con Los Nuestros en 2017 como parte de la nueva camada de peloteros estrellas de la isla, que incluye a Carlos Correa, Javier Báez, Edwin “Sugar” Díaz, José Berríos, Enrique “Kike” Hernández y Eddie Rosario. Ese grupo ayudó a la selección a obtener el subcampeonato.

Lindor se une a Correa, antesalista de los Astros de Houston, como otro de los titulares que no verá acción en el magno evento. Correa informó al portal The Athletic que no recibió la aprobación de una póliza de seguro para jugar en el torneo.

En octubre, Kike Hernández informó que no podría asistir al evento luego de someterse a una operación en el codo izquierdo tras ganar la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles.

Por otro lado, “Sugar” Díaz, Berríos y Fernando Cruz esperan sus respectivos permisos para jugar en el Clásico Mundial.

Las plantillas de los equipos serán reveladas el próximo martes, 3 de febrero.

El Estadio Hiram Bithorn de San Juan será sede de la primera ronda por primera vez desde 2013. Puerto Rico, dirigido nuevamente por Yadier Molina, abrirá su participación el 6 de marzo ante Colombia. La llave incluye además a Canadá, Cuba y Panamá.