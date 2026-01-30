Único juego 1-0 para decidir una serie final

Desde 1951 hasta la recién concluida serie final se han celebrado 72 eventos de esta magnitud.

En la historia de estos clásicos se han registrado 68 blanqueadas. De estas el Licey encabeza la lista al contar con 21 blanqueadas, el Escogido suma 18, las Águilas tienen 13, las Estrellas suman 7, los Gigantes 5 y los Toros cuatro.

De todas estas blanqueadas 15 han finalizado con marcador de 1–0, pero esta que lanzaron los ocho pitchers escarlatas el pasado martes 27 de enero 2026, siendo la única que ha concluida con marcador de 1-0 para que un equipo se proclame campeón.

En siete ocasiones más un conjunto ha dejado en blanco a su adversario para proclamarse campeones nacionales, pero en cada caso se habían anotado 2 o más carreras.

Estos lo han logrado, el Licey, el domingo 6 de septiembre de 1953 en el estadio Trujillo, de Santiago donde se proclamaron campeones al vencer a las Águilas 2 – 0 contando con gran pitcheo de juego completo de Gaspar Del Monte, de Cuba. Luego el jueves 24 de enero de 1974, Pedro Borbón lanzó el choque completo venciendo en el estadio Quisqueya a las Águilas 4 – 0. El lunes 28 de enero de 1980 en el Estadio Central Romana hoy Francisco Micheli, el zurdo Gerry Hannahs, alcanzó la victoria 6 – 0 que le dio la corona número 10 a los felinos frente a las Estrellas.

El lunes 29 de enero de 1990, el Escogido se proclamó campeón al blanquear a las Águilas con pizarra de 4 – 0 en el estadio Quisqueya con Melquiades Rojas en el montículo. El lunes 30 de enero de 1995, los Azucareros del Este fueron campeones en el sexto choque de la serie final al vencer 2 – 0 a las Águilas para conquistar su primera corona en LIDOM. Mientras que el martes 22 de enero del 2013 en el estadio Cibao, el Escogido se alzó con la corona 15 de su historia venciendo a las Águilas 3–0 y el martes 22 de enero del 2019, las Estrella derrotaron a los Toros en el Tételo Vargas 3 – 0 para levantar el trofeo con su tercera corona nacional.

Datos curiosos dentro de las 15 blanqueadas que han finalizado 1 – 0 en serie final.

El Escogido es dueño de tres de esta. La última de las primeras dos, había sido tirada por los Rojos el 27 de enero de 1957 y luego 69 años después tuvieron la del pasado martes 27 de enero de este 2026. Las Águilas han lanzado tres, de estas la segunda la tiraron en 1961 y la última la lanzaron en el 2012 para permanecer un espacio de 51 años sin lanzar una blanqueada de 1 – 0 en finales. Las Estrellas desde 1975 no han logrado tirar una de 1 – 0. Licey a tirado tres, duró 44 años desde 1970 - al 2014. Los Toros tienen 31 años que tiraron una en la final de 1995 y los Gigantes lanzaron dos, la última fue en el 2015.