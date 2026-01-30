Escogido campeón

Los Leones del Escogido obtuvieron su décimo octavo título de campeón del béisbol dominicano. A partir de 2010, cuando lograron su duodécima corona, han ganado seis de 17 torneos siendo esta la segunda ocasión en este periodo que vencen en campañas consecutivas. Al 2010, tenían 18 años de sequía.

Estos seis banderines se han logrado contra el Licey tres, dos frente a las Águilas, derrotando en este a los Toros. Ken Oberkfell condujo el grupo escarlata en 2009-10 y 2011-12, Audo Vicente en el 2012-13, Luis Rojas en 2015-16, Albert Pujols el año pasado y Ramón Santiago el presente. En el caso de Santiago se debe destacar que asumió la responsabilidad al inicio de diciembre ocupando la quinta posición empatados con el Licey y marca de 13-18. Bajo sus riendas lograron clasificar en una cuarta posición al ganar diez de sus últimos 19 encuentros, en el Round Robin consiguieron 12-6 y en la final 4-1, totalizando 26-16 con él conduciendo el grupo. Por tercera vez, el Escogido se corona campeón luego de tener un balance negativo en la serie regular, por eso se define “duro de matar”.

Varias cosas sobresalen en este evento final: fue la primera ocasión que Toros y Leones se enfrentan en esta serie decisiva y por segundo año consecutivo la defensa determina la victoria en el juego final; esta vez dos atrapadas del jardinero central Héctor Rodríguez en el octavo episodio fueron claves para lograrlo. Con Amaury Zabala relevando, los Leones ganaban una por cero, con hombre en la inicial y uno fuera, Bryan De La Cruz conecta fuerte la bola hacia el bosque central luciéndose Rodríguez con escrupuloso fildeo. Más adelante, ya con dos fuera, Yairo Múñoz dispara otro batazo con etiqueta de extrabase hacia la valla centro derecha que de picar pondría adelante a los Toros, corrían dos en las almohadillas. El guardabosque central carmesí volvió a lucirse realizando otra precisa captura.

Finalmente, Alcides Escobar, antesalista rojo fue elegido Jugador Más Valioso, primer venezolano que obtiene ese título en estos certámenes criollos y Sócrates Brito disparó cinco batazos de doble mérito estableciendo marca en una serie final de cinco juegos.